Fluminense perde para Marília e é eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Nesta terça-feira(09), Fluminense e Marília(SP) se enfrentaram em partida válida pela terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Jr. O Tricolor precisava da vitória para avançar à próxima fase da Copinha. Porém, o clube carioca fez péssima partida e não soube portar-se diante da organizada equipe paulista, e foi derrotado por 2 a 0. Já o Marília, surpreendentemente, termina líder absoluto do grupo 8 com sete (7) pontos.

Em primeiro tempo truncado, equipes jogam cautelosamente e não marcam

A primeira etapa foi marcada por muita ponderação das duas equipes, que não foram criativas e produziram chances de gol somente nas bolas paradas. Flu, que apesar de precisar do resultado, não teve pressa pra acelerar o jogo e trabalhou a bola tentando achar espaços, mas não foi efetivo e assustou somente com uma falta na metade do primeiro tempo cobrada por Rafael Resende, e com as chances criadas pela esquerda do camisa 20 Pedrinho, que entrou bem na última partida contra Tubarão, e fez bom primeiro tempo na partida de hoje.

Enquanto o Marília, que necessitava apenas de um empate pra se classificar sem sustos, fechou-se marcando forte para administrar o resultado, e utilizou bastante da velocidade do camisa 7 Dener, o qual trouxe muito trabalho para o lateral-esquerdo João Victor. O clube paulista teve chances perigosas em bolas paradas; no final do primeiro tempo, quase marcou na cabeçada de Gabriel Perdigão, que foi impedido pela belíssima defesa de Heitor.

Flu começa melhor, mas se desestabiliza com gol e é eliminado na Copinha

Inicialmente o tricolor foi superior. Pressionou mais à frente, conseguiu produzir mais chances e assustou o adversário, porém não marcou. Aos 16 minutos, em falta cobrada por Lucas, Diego Borges cabeceia sozinho na pequena área e abre o placar para o Marília.

Tranquilizados, os paulistas acalmaram jogo, assim pressionando os tricolores a buscar a virada, mas os Moleques de Xerém não conseguem furar o bloqueio defensivo montado pelo adversário, que consegue adotar boa postura e ampliar aos 44 minutos com belo chute do camisa 13 Marcão, que concluiu sem sem ser atrapalhado.

Com o resultado, o Marília se classifica e aguarda resultados do grupo 7 para saber seu adversário na próxima frase. Já o tricolor, segundo maior vencedor do torneio, fez campanha vexatória, somando apenas três pontos, e está fora da Copa São Paulo de Futebol Jr 2018.