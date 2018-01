Presidente do Fluminense garante permanência de Henrique Dourado: ''É um ídolo nosso''

Henrique Dourado, Fluminense (Foto: Buda Mendes / Getty Images)

Pedro Abad e Roberto de Andrade, presidentes de Fluminense e Corinthians, se encontraram nesta terça-feira (9), nos Estados Unidos, para promover o lançamento da Florida Cup. A competição em si, no entanto, foi o tema menos abordado. O foco era Henrique Dourado. O atacante do Tricolor, que foi um dos artilheiros do último Brasileiro, estaria negociando uma transferência para o clube paulista. Perguntando sobre isso, o mandatário do Flu foi sucinto:

''Por mim, não (sai). Ele é um ídolo nosso, não vai ser vendido de jeito nenhum e fica no Fluminense. Ele viajou com a gente e vai jogar o Torneio da Flórida. É artilheiro e será artilheiro do Brasileiro de novo pelo Fluminense'', garantiu Abad.

Roberto de Andrade admitiu interesse no Dourado, mas negou a proposta de R$ 8 milhões:

''Não tenha dúvida, todo mundo sabe que perdemos o Jô e estamos atrás de um camisa 9. O Henrique é um bom jogador, artilheiro juntamente com o Jô no Brasileiro. Não gosto de me antecipar, acho deselegante, a gente não sabe se ele vai sair do Fluminense. Como existe um problema financeiro entre o atleta o Fluminense, de repente hoje eles se acertam e o atleta continua no Fluminense. O Corinthians fica em espera aguardando uma posição, agindo como sempre com ética. Esperamos uma posição do Fluminense, se também tem interesse em negociá-lo, se chegam em acordo entre eles, para depois a gente poder conversar. O que existe é só uma manifestação de vontade do Corinthians em contar com o atleta caso ele saia do Fluminense. Não tem proposta nenhuma, não sei de onde partem esses valores, mas isso não significa que não irá acontecer e que os valores não serão os mesmos. Estou falando que o Corinthians não fez proposta''.

Henrique Dourado viajou normalmente com a delegação para a disputa da Florida Cup. Ele tem contrato com o Flu até 2020.