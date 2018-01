Líder, posse de bola e artilheiro latino: conheça o PSV, adversário do Fluminense na Florida Cup

PSV treina antes da disputa da Florida Cup (Foto: Divulgação/PSV)

Pela terceira vez na história, o Fluminense fará pré-temporada em Orlando, nos Estados Unidos, e participará da Flórida Cup. A estreia Tricolor já tem data marcada: será contra o PSV Eindhoven, na próxima sexta-feira (12), às 22h (de Brasília). Líder do Campeonato Holandês, a equipe é considerada a favorita para o título do torneio, mas o que mais pode se esperar dos 'Blondes'?

O nome de Phillip Cocu carrega a experiência de quem disputou duas Copas do Mundo e agora treina o clube onde foi formado. Em campo, destaque para um atacante latino que lidera a artilharia nacional com 11 gols. Como principal característica, retém a posse de bola e vai ao contrário do estilo do país. A VAVEL Brasil montou este guia para mostrar como o PSV chega para a Florida Cup.

PSV Eindhoven na Florida Cup

Como chega: mesmo em meio de temporada, a equipe do PSV Eindhoven viajou para os Estados Unidos como líder da Eredivisie, tradicional campeonato da Holanda, com cinco pontos à frente do rival Ajax. A equipe paralisou as suas atividades no Velho Continente para marcar presença no sol da Flórida.

Quem comanda: o PSV Eindhoven é comandado pelo ex-jogador Phillip Cocu, que disputou duas Copas do Mundo pelo seu país. Nesta temporada, esteve à frente da equipe em 18 jogos, com 15 vitórias, um empate e apenas duas derrotas.

Como joga: a equipe de Cocu tem a característica de abusar da posse de bola em seus jogos, sendo a maior média entre os que disputam o Campeonato Holandês, com 60% por jogo. O Ajax, por exemplo, vice-líder da competição, detém apenas 42% no mesmo quesito.

Quem é o destaque: o principal nome é o mexicano Hirving Lozano, de apenas 22 anos, atual artilheiro do Campeonato Holandês. O latino, tem 11 gols em 18 jogos com a camisa do PSV, que marcou ao todo 49 gols nesta temporada.

Pontos Fortes

Alexandre Dantas, setorista de futebol holandês da VAVEL: "A principal característica da equipe de Eindhoven nesta temporada tem sido a manutenção da posse de bola, com média de 60% por jogo, a maior dentre todas as equipes do campeonato. Além disso, a equipe também tem um contra-ataque bastante rápido com Hirving Lozano e Jurgen Locadia"

Daniel Infante, editor do PSV Brasil: "Ponto forte do PSV é a jogada aérea, a equipe é muito forte em escanteios e faltas, com bons batedores e bom cabeceadores. Outro ponto positivo é o bom passe e um grande goleador no ataque"

Pontos Fracos

Alexandre Dantas, setorista de futebol holandês da VAVEL: "Apesar de não ser tão aparente, devido ao nível da maioria dos adversários da Eredivisie, defensivamente a equipe do PSV não é tão consistente. O time de Phillip Cocu é a apenas a quarta equipe que menos sofreu gols, com 21 sofridos na primeira metade do campeonato holandês. E o principal "ponto-fraco" do sistema defensivo da equipe é o lateral-esquerdo Joshua Brenet"

Daniel Infante, editor do PSV Brasil: "Os laterais do PSV atacam muito e deixam o sistema defensivo aberto, então os adversários costumam atacar pelos lados e têm grandes chances contra nós"