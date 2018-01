Gustavo Scarpa consegue liminar na Justiça e rescinde contrato com Fluminense

Foto: Divulgação/Fluminense FC

A novela da batalha judicial entre Fluminense e Gustavo Scarpa parece se aproximar do fim. Na tarde desta quinta-feira (11), segundo informações do site NETFLU, o meia entrou com um mandado de segurança e conseguiu a rescisão indireta do contrato com o clube. O Tricolor tentará cassar a liminar.

+ Cavalieri entra na Justiça com pedido de rescisão imediata do contrato com Fluminense

+ Henrique consegue liminar na Justiça e rescinde contrato com Fluminense

Gustavo Scarpa pede na Justiça a rescisão unilateral de seu contrato com o Fluminense e o pagamento dos atrasados, que correspondem a um mês de CLT, quatro meses de direitos de imagem, seis meses de FGTS, e os 13º salários e férias de 2016 e 2017. Além disso, o atleta cobra uma cláusula compensatória correspondente aos salários referentes até o fim do contrato, em 25/09/2020, além de outras verbas rescisórias e honorários.