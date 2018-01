Henrique consegue liminar na Justiça e rescinde contrato com Fluminense

Foto: Divulgação/Fluminense FC

O zagueiro Henrique obteve nesta quinta-feira (11) uma liminar na Justiça e conseguiu a rescisão do contrato com o Fluminense. Agora, o jogador de 31 anos, que foi capitão do clube em 2017, está livre para fechar com o Corinthians, com quem já possui um acordo verbal.

Após o Fluminense anunciar que Henrique não fazia mais parte dos planos no final de dezembro, já que o clube não tinha como honrar com os compromissos financeiros com o atleta, o jogador negociou uma saída amigável, mas a demora por um posicionamento do Flu fez os advogadores recorrerem à Justiça no último dia 9 para conseguir a rescisão imediata.

A juíza Rossana Tinoco Novaes aceitou o pedido feito pelos advogados Breno Tannuri e André Ribeiro, representante do atleta, e ainda determinou o pagamento dos débitos do clube com o jogador. O Fluminense deve seis meses de FGTS e quatro meses de direitos de imagem, além de 13º salários de 2016 e 2017 e férias.

Caminho aberto para acertar com o Corinthians

Desde o fim do ano passado o zagueiro já tinha um acordo com o Corinthians, mas ele aguardava a resolução de sua rescisão contratual com o Fluminense. Para jogar no Timão, Henrique aceitou uma redução salarial em comparação com o que ganhava no Tricolor. Ele é visto por Fábio Carille e a comissão técnica como o substituto de Pablo, que retornou para o Bordeaux, da França.