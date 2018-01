Abel Braga se diz entristecido com atitude de Scarpa: "Foi uma decepção"

Foto: Divulgação/Fluminense FC

A pré-temporada do Fluminense está sendo bastante agitada. O Tricolor estreia na próxima sexta-feira (12) na Flórida Cup, diante do PSV. Mas, o foco das notícias do Tricolor Carioca seguem nas Laranjeiras. Após anunciar o desligamento de atletas com a finalidade de diminuir folha salarial, o Flu também perderá Gustavo Scarpa. O meia entrou na justiça pedindo a rescisão contratual com o Tricolor alegando atraso salarial e o São Paulo monitora a situação.

Além disso, o atacante e artilheiro Henrique Dourado está na mira do Corinthians, atual campeão brasileiro. Em meio ao caos, Abel Braga se disse decepcionado com o meia Gustavo Scarpa e apontou sua perspectiva para o ano do Fluminense.

"Gostaria de tê-lo no grupo, mas não tenho a mínima esperança de que isso ocorra. Isso está caracterizado no sentimento do treinador. O que me entristeceu foi a maneira. Ele poderia ter me ligado. As coisas foram surpreendentes, para mim ainda mais", declarou Abel Braga.

Dentro das quatro linhas, Abel Braga admitiu que o time tricolor está mais fraco em relação ao último ano. O treinador revelou a ideia e necessidade de contratar, ao menos, mais cinco jogadores para a temporada. No entanto, como de costume, se mostrou confiante.

"Queira ou não, perdi sete titulares. Podem ser oito se o Dourado sair. Pensa que estou preocupado? Que perco o sono? Aborrecido? Estou otimista como sempre. Meu jogador sabe que para o torcedor ter confiança algo precisa ser feito de forma diferente", frisou Abel Braga.

"Tenho em vista alguns jogadores, mas não vou falar. Tinhamos um goleiro certo. Mas deu errado. Virá um goleiro, um zagueiro, um volante, um meia e, se o Dourado sair, mais um atacante. Por isso, queremos pressa", completou.

Após o torneio internacional, o Fluminense encara o Boavista pelo Campeonato Carioca. O problema é que a equipe de Abel Braga desembarca pela manhã no Rio de Janeiro e viajará até Saquarema para enfrentar o alviverde carioca à tarde. Abel revelou que a logística para a partida o preocupa.

"Não gostei das mudanças feitas pela Ferj. É lamentável. É começar bagunçando o campeonato. Meu time chega no dia 17 ao Brasil, e alguns jogadores vão sair do aeroporto e vão direto a Saqurema. No calor no verão. Não se justifica a antecipação", finalizou o trinador.

Confira outros trechos da entrevista de Abel Braga:

Nova forma de jogar?

O grande destaque desse time é que vamos competir mais do que jogar. Torcedor terá de se acostumar. Será diferente. Buscamos algo novo em nível de Brasil, na forma de se jogar. Buscamos atletas que possam se adaptar a esse sistema, com características para tal. Por isso, a permanência do Marlon e a volta do Ayrton foram boa.

Sistema com três zagueiros para 2018?

Teremos uma mudança de sistema tático. E tudo tem a ver com o que aconteceu no ano passado. Não podemos cometer os mesmo erros. Eu tive perdas no elenco, não tive ganhos. Chegaram dois. Estou surpreso com o Jádson. Ele não fará coisas mirabolantes, mas ele é rápido e simples. Meio toque na bola. Gilberto caiu como uma luva, eu já tinha levado ele para o Inter. Vamos mudar e ter uma forma de jogar diferente do que fizemos e do que se faz no Brasil.

Caso Scarpa:

O clube sempre merece um carinho diferente. Scarpa recebeu esse carinho. Do clube e do torcedor. A situação, como tem sida exposta, está confusa. A gente sabe que tem vários clubes interessados, pela qualidade. O motivo da atitude é que ainda não entendemos.

Ele é um jogador fantástico, que todo mundo quer. São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Atlético-MG. Ele não é comum. O que me entristeceu foi a maneira. Ele tem intelecto muito bom, entende os momentos do clube, tem leitura tática.O que eu lamento é que ele não me ligou. Aconteceu situação com outro jogador que eu fui o primeiro a saber.