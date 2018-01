Fluminense estreia no Carioca no mesmo dia que desembarca dos Estados Unidos; entenda

Foto: Divulgação/Fluminense FC

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFERJ) alterou o horário da estreia do Fluminense no Campeonato Carioca. O horário anterior previa a bola rolando para o jogo contra o Boavista, no dia 17, no estádio Elcyr Resende, em Saquarema, às 19h30 (de Brasília). Porém, por más condições de iluminação, foi antecipado para 16h30.

O Fluminense solicitou o adiamento da partida, já que retorna da pré-temporada nos Estados Unidos no dia 17, data da estreia, pela manhã, e com a antecipação do horário não teria tempo para descansar. Entretanto, a FERJ negou o pedido e manteve o horário antecipado para 16h30. O Tricolor desembarcará no Rio de Janeiro após cerca de 12 horas de viagem e seguirá de ônibus direto para Saquarema.