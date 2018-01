Esquema diferente: Abel experimenta Fluminense com três zagueiros para Flórida Cup

Foto: Divulgação/FluminenseFC

O Fluminense está no Estados Unidos finalizando sua pré-temporada. Pela segunda vez, a equipe carioca participará da Flórida Cup, torneio internacional que reúne diversos clubes do mundo. Para a competição, entretanto, Abel Braga deixou escapar uma mudança no esquema tático tricolor: a incorporação de três zagueiros.

Sem muitas novidades dentro de campo, contando apenas com a vinda do volante Jadson e do lateral direito Gilberto, o comandante tricolor, ao que parece, buscará uma nova filosofia de jogo esquema tático.

"Teremos uma mudança de sistema tático. E tudo tem a ver com o que aconteceu no ano passado. Não podemos cometer os mesmo erros. Eu tive perdas no elenco, não tive ganhos. Vamos mudar e ter uma forma de jogar diferente do que fizemos e do que se faz no Brasil", revelou Abel Braga.

"O grande destaque desse time é que vamos competir mais do que jogar. Torcedor terá de se acostumar. Será diferente. Buscamos algo novo em nível de Brasil, na forma de se jogar. Buscamos atletas que possam se adaptar a esse sistema, com características para tal", finalizou.

Assim, Abel Braga deve testar seu novo esquema na primeira partida da Flórida Cup, a ser realizada na próxima sexta-feira (12), diante do PSV com a provável equipe: Júlio César; Gum, Renato Chaves, Reginaldo; Gilberto, Richard, Douglas, Marlon, Sornoza; Marcos Jr, Dourado