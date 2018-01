Florida Cup: tudo o que você precisa saber sobre Fluminense x PSV

Foto: Lucas Merçon / Fluminense

O Fluminense estreia na Florida Cup 2018, nesta sexta-feira, contra o PSV-HOL, em partida válida pela 1ª rodada do campeonato que este ano tem formato de pontos corridos. O próprio PSV já jogou contra o Corinthians nesta mesma rodada. A partida terminou empatada no tempo normal e na cobrança de pênaltis o Timão levou o ponto extra.

ABEL TESTA NOVO ESQUEMA

Em meio a uma crise financeira e perdendo seus jogadores que mais se destacaram em 2017, Abel Braga teve que fazer mudanças na forma de jogar da equipe. No fim de 2017, o treinador já indicava que a forma de jogar da equipe seria modificada e que o esquema com dois pontas seria abandonado. Com isso, a equipe Tricolor irá a campo com três zagueiros. Abel falou em coletiva sobre a partida contra o PSV, que classificou como forte equipe holandesa. Apesar disso, disse que sua equipe entrará para vencer a partida.

"Quero ver o que nós treinamos, a nossa nova forma de jogar. Vamos competir. O time deles é forte, grande. Vi o jogo ontem (contra o Corinthians). É um time bom. Tem dois jogadores pelos lados e um mexicano muito bom. Atacante cria peso dentro da ára. Vai ser um jogo interessante para nós. A gente vai para vencer", disse Abel.

Foto: Lucas Merçon / Fluminense

PSV LIDERA O "HOLANDESÃO"

O PSV vive boa fase, tendo perdido apenas duas partidas no campeonato loca. Soma 46 pontos em 18 rodadas (15v/1e/2d), com 49 gols a favor e 21 contra.Na sua última partida antes da parada do campeonato, a equipe holandesa venceu o Vitesse po 2 a 1, com gols de Daniel Schwaab e Hirving Lozano. Os dois devem ser titulares na partida de logo mais.

Foto: Reprodução Twitter

EQUIPES JÁ SE ENFRENTARAM

As duas equipes se enfrentaram em 1991 no Torneio de Amsterdam: empate em 1 a 1, com gol de Ézio pelo Tricolor. O time da época ainda tinha Ricardo Pinto, Alexandre Torres e Bobô. Romário fez o gol do time europeu, sendo o primeiro dele contra o Tricolor em sua carreira.

Foto: Reprodução

NOMES QUE VESTIRAM AS DUAS CAMISAS

Alguns nomes do futebol brasileiro já vestiram as duas camisas que se enfrentam esta noite na Florida Cup. O primeiro deles foi Vampeta. O volante disputou 34 jogos com a camisa do PSV entre 1994 e 1995 marcando dois gols. Com a camisa Tricolor, o jogador jogou entre 1996 e 1998 em 23 partidas também marcando dois gols.

O baixinho Romário também foi outro craque que jogou pelass duas equipes. Entre 1988 e 1993, foi um dos principais jogadores da equipe holandesa, sendo na época a mais cara contratação brasileira por um clube estrangeiro na época. Disputou 167 partidas e marcou 165 gols. Pelo Tricolor, o agora senador jogou de 2002 até 2004, disputou 77 partidas e marcou 48 gols.

Foto: Reprodução

Fluminense x PSV

Data e horário: sexta-feira, 12 de janeiro, às 19h (22h de Brasília)

Local: Estádio da Universidade da Flórida Central, em Orlando, nos Estados Unidos:

Provável escalação do Fluminense: Julio César; Renato Chaves, Gum e Reginaldo; Gilberto, Richard, Douglas, Sornoza e Marlon; Marcos Junior e Henrique Dourado.

Provável escalação do PSV: Zoet, Arias, Schwaab, Isimat e Brenet; Van Ginkel, Hendrix, Pereiro e Bergwijn; De Jong e Lozano.

Arbitragem: Esteban Rosano, auxiliado por Jonathan Quinter e Madzic Coric (trio dos EUA).