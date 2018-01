Presidente do Corinthians anuncia desistência da contratação de Dourado: "Não querem liberar"

Foto: Divulgação/CBF

Na tarde desta sexta-feira (12), Roberto de Andrade, presidente do Corinthians, declarou à Rádio Bandeirantes que desistiu da contratação de Henrique Dourado, do Fluminense. Segundo o dirigente, a diretoria do Tricolor Carioca não pretende liberar o jogador.

"Não tem mais nada, nem interesse tenho mais. No meio do caminho acontecem algumas situações, você desiste. Demonstrei interesse, mas o Fluminense não quer liberar, vou fazer o quê? Ficar insistindo? Não, né! Vida segue", disse Roberto.

A equipe paulista demonstrou interesse no atacante após perder Jô para clube chinês. Vale lembrar que Jô e Henrique Dourado dividiram a artilharia do Campeonato Brasileiro em 2017. O Corinthians estaria disposto a pagar cerca de R$ 8 milhões pelos 50% do jogador que pertencem ao Fluminense (os outros 50% são do Mirassol).

Entretanto, é válido destacar que o presidente do alvinegro também descartou, outrora, a contratação de Júnior Dutra horas antes de anunciá-lo como jogador do Corinthians.