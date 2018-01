Fluminense x PSV ao vivo online pela Florida Cup

FIQUE DE OLHO: Se o assunto é ter atacante artilheiro, é bom o PSV tomar cuidado. Do outro lado do campo, terá pela frente o Fluminense que conta ainda com Henrique Dourado. O 'Ceifador' foi artilheiro do país em 2017 com 32 gols e anotou 18 deles no Brasileirão.





FIQUE DE OLHO: O PSV costuma ser uma equipe perigosa no contra-ataque e a equipe comandada pelo experiente Philipp Cocu tem em sua linha de frente o atacante Hirving Lozano, artilheiro do Campeonato Holandês com 11 gols em 18 jogos.





VOCÊ SABIA? Fluminense e PSV se enfrentaram em 1991, durante o Torneio de Amsterdam. Na ocasião, as equipes empataram por 1 a 1. Ézio marcou para o Flu e Romário marcou para o time holandês.

Entretanto, o PSV estreou com derrota na Florida Cup. Após empate no tempo normal, a equipe holandesa foi derrotada nos pênaltis pelo atual campeão brasileiro, o Corinthians.

Atual líder do Campeonato Holandês, o PSV costuma levar muito perigo nos contra-ataques e tem como característica reter a posse de bola do adversário. Além disso, a equipe costuma ser forte também no jogo aéreo, que foi uma dor de cabeça para o sistema defensivo do Fluminense em 2017.

Já o PSV chega à Holanda em bom momento. Na reta final de preparação para o restante da temporada, que atualmente está na metade, o clube holandês está mais bem preparado fisicamente do que o Fluminense.

FLU NO 3-5-2: O técnico Abel Braga pretende utilizar o Fluminense no esquema 3-5-2, que é pouco utilizado no país e no mundo. A ideia do treinador é aumentar a competitividade da equipe e corrigir os erros defensivos que atormentaram em 2017.

Com exceção do lateral-direito Gilberto, reforço de 2018, o restante dos jogadores foram constantemente utilizados ao longo de 2017. Reginaldo, Marlon, Richard e Marcos Júnior terminaram a temporada anterior como titulares. Júlio César e Gum foram, por algum momento, titulares.

Em comparação com o time que iniciou 2017, apenas quatro jogadores continuaram na equipe: o zagueiro Renato Chaves, os meias Douglas e Sornoza, e o atacante Henrique Dourado.

Para a estreia na temporada, Abel Braga deve testar um novo esquema, com a equipe escalada no 3-5-2. O provável Fluminense que irá a campo: Júlio César; Reginaldo, Gum e Renato Chaves; Gilberto, Richard, Douglas, Sornoza e Marlon; Marcos Júnior e Henrique Dourado.

Em meio a crise financeira e processos de jogadores que cobram a rescisão contratual na Justiça, o Fluminense fará a estreia na temporada 2018 contra o PSV, da Holanda, pela Florida Cup.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe a partir de agora o tempo real da partida entre Fluminense x PSV pela Florida Cup. O Tricolor faz a estreia no ano contra o líder do Campeonato Holandês. A bola rola às 22h (de Brasília). Siga as emoções com a VAVEL Brasil!