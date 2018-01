Fluminense altera programação e antecipa volta de dez jogadores ao Rio de Janeiro

Abel enfrentará dificuldades em meio ao calendário apertado neste começo de ano (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

O Fluminense anunciou neste domingo (14) que dez jogadores anteciparão a volta para o Rio de Janeiro em função da estreia do Tricolor no Campeonato Carioca, contra o Boavista, na quarta-feira, às 16h30, em Saquarema. O time encerra sua participação na Flórida Cup nesta segunda, às 19h, contra o Barcelona de Guayaquil, em Orlando.

Para o duelo, o técnico Abel Braga não vai contar com os jogadores que retornarão ao Brasil mais cedo, são eles: o goleiro Júlio César; os zagueiros Frazan e Reginaldo; o lateral-esquerdo Ayrton; os volantes Luiz Fernando e Marlon Freitas; o meia Robinho e os atacantes Romarinho e Pedro. Além deles, Matheus Alessandro também irá voltar ao Rio. No entanto, o jogador sofreu uma lesão muscular na panturrilha esquerda e está fora do duelo de Saquarema.

O grupo inteiro do Fluminense chegaria ao Rio de Janeiro na quarta-feira, data da estreia no Carioca. O grupo que retorna mais cedo chegará no Aeroporto do Galeão às 9h30 da manhã de terça-feira (16). A outra parte desembarca no mesmo horário no dia seguinte.

Abel Braga usará um time misto para enfrentar o Barcelona de Guayaquil. Já para a estreia no Carioca, está previsto time reserva. O time completo só entrará em ação contra o Botafogo, no sábado (20), às 17h, no Maracanã, pela 2ª rodada do Estadual.