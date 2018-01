Fluminense cede virada ao Barcelona-EQU e encerra Florida Cup sem vitórias

O Fluminense encerrou sua participação na Flórida Cup nesta segunda-feira (15) diante do Barcelona-EQU. Seguindo com um novo esquema tático mas com equipe mista já visando a estreia no Campeonato Carioca, o Flu pareceu estar se adaptando ao 3-5-2 proposto por Abel Braga e encontrou um pouco menos de dificuldades em relação à última partida. Entretanto, mesmo com bom primeiro tempo e saindo na frente do placar, o Tricolor Carioca cedeu empate à equipe equatoriana. Com um gol de Marcos Jr e dois de Betancourt c, a equipe carioca encerrou sua participação na Flórida Cup sem vitórias.

Com a vitória, o Fluminense encerra sua terceira participação no torneio internacional tendo conquistado quatro pontos. O Barcelona-EQU se despediu da competição com três pontos

Em primeiro tempo pouco movimentado, Fluminense sai na frente com Marcos Jr

O que se viu na primeira etapa da partida foi um embate de duas equipes utilizando a competição internacional para fazer os últimos ajustes para a temporada. Após uma grande temporada em 2017, principalmente na Libertadores onde foi eliminado apenas para o Grêmio na semifinal, a equipe equatoriana, jogando com reservas, pouco mostrou o entrosamento esperado. O Fluminense, por sua vez, já pensando na estreia do Campeonato Carioca, também entrou em campo com uma equipe modificada, mas com mais organização tática em comparação ao último jogo, diante do PSV(HOL).

Com mais volume de jogo, o Fluminense seguia encontrando dificuldades de sair do campo defensivo com o novo esquema tático proposto por Abel Braga. Mesmo com mais posse de bola, a equipe carioca não levava perigos reais à meta defendida por Banguera. Com o jovem Ibanez na zaga, o Flu ganhou em saída de bola e optava por jogadas feitas pelas laterais. A tentativa surtiu efeito aos 21 minutos, quando Marlon recebeu bola enfiada por Sornoza e cruzou rasteiro, deixando Marcos Jr em condições de apenas empurrar a bola ao gol e abrir o marcador.

A partir de então, o Tricolor seguiu com maior domínio da partida e passou a levar mais perigo ao gol adversário. A equipe equatoriana, por sua vez, apostava em lançamentos longos e chutes de fora da área, que pouco assustaram o goleiro Marcos Felipe.

Marcos Jr foi o autor do gol tricolor (Foto: Divulgação/Fluminense FC)

Partida ganha mobilidade na segunda etapa e Flu cede empate ao Barcelona-EQU

A segunda etapa da partida pode ser classificada como oposto à primeira. A equipe equatoriana voltou do vestiário mais organizada e, consecutivamente, com mais domínio de jogo. Logo aos nove minutos, Erick Castillo foi até a linha de fundo pela esquerda e cruzou na cabeça de Dinenno, assustando o goleiro tricolor Marcos Felipe. Três minutos depois, em passe longo de Vera, nas costas do zagueiro Ibanez, Erick Castilho, mais uma vez, avançou pela ponta esquerda e cruzou, para Betancourt, que não desperdiçou a oportunidade e empatou o placar.

Com a queda de rendimento do Tricolor, a equipe equatoriana seguiu, sem maiores dificuldades, dominando a etapa derradeira com maior posse de bola. Aos 19 minutos, o goleiro Banguera fez lançamento longo para o ataque e, em falha de Gum, Betancourt ganhou a dividida e anotou seu segundo gol na partida, colocando o Barcelona-EQU a frente do marcador.

Buscando o empate, o comandante Abel Braga ousou em mexida no esquema tático, assim como fez diante do PSV, optando em posicionar Ibanez como primeiro volante e voltando a jogar no 4-1-4-1. Com entrada de Pablo Dyego e Diogo, o Flu até melhorou um pouco na partida mas não conseguiu levar perigo real de gols à meta equatoriana.

Com as investidas na área ofensiva, o Flu deu espaços à equipe equatoriana, e aos 49 minutos da etapa derradeira, após troca de passes, Erick Castillo, um dos destaques da partida, soltou uma bomba de fora da área, marcou um golaço e deu números finais ao embate internacional.