Ibañez, Jadson e Robinho: o que deu certo no Fluminense na Florida Cup?

A passagem pelo Fluminense na Florida Cup não foi das melhores. Com um empate e uma derrota nos dois jogos, o Tricolor encerrou a competição sem brilhar e com apenas um ponto. No retorno ao Brasil, o sinal amarelo está ligado para o restante da temporada, mas também existem pontos positivos para serem lembrados.

Talvez quem ganhou mais espaço foi o zagueiro Ibañez, que chegou a atuar de volante em determinados momentos durante o torneio. Com o novo esquema de três zagueiros testado por Abel Braga, o jovem viu a concorrência diminuir e passou a ganhar mais minutos em campo. Fazendo mais de uma função, chamou a atenção do treinador.

"Sou volante de origem, por isso, tenho essa facilidade. As pessoas até confundem, acham que sou zagueiro. De quaquer forma, consegui aparecer e acho que aproveitei a oportunidade", resumiu Ibañez, que surgiu na base como meiocampista, chegou a atuar de volante e subiu para os profissionais como zagueiro.

Com três zagueiros, outro ponto forte foi a liberdade que os laterais ganharam. Gilberto e Marlon tiveram mais campo para jogar e mostrar suas características ofensivas. O lateral-esquerdo inclusive deu a assistência para Marcos Junior no gol contra o Barcelona (EQU). As subidas deles serão fundamentais para fazer a equipe render.

"Evoluímos no controle de bola. Marcamos mais alto, dificultamos mais a saída do adversário. Não existe sofrer gol do lançamento do goleiro. Todo o erro e todo acerto traz ensinamento. Isso foi um alerta para a gente", declarou Abel Braga

Outro que despontou foi Jadson, que chamou atenção de Abel Braga e arrancou elogios da torcida tricolor. Inicialmente com a função de compor elenco após a saída de Wendel, o volante variou sua posição - chegando a atuar de primeiro volante, no lugar de Richard, e podendo disputar a titularidade com o mesmo.

No ataque, Robinho marcou um golaço contra o PSV e teve boa atuação. Sua movimentação no esquema que revezou entre 3-5-2 e 4-1-4-1 chamou atenção pela boa adaptação. Versátil, pode ser um nome para competir pela titularidade com Marcos Junior. Matheus Alessandro foi outro da mesma posição que deixou boa impressão.