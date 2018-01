Abel vira página e projeta estreia no Carioca: "Será um jogo complicado"

(Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Em seu último jogo na Flórida Cup, o Fluminense foi derrotado pelo Barcelona-EQU por 2 a 1. Mesmo deixando a competição sem nenhuma vitória, o treinador Abel Braga minimizou a derrota e crê que equipe fez uma boa partida diante dos equatorianos.

"No segundo tempo, eles foram lá apenas três vezes e fizeram três gols. É uma coisa que aborrece muito, porque mesmo com o problema dos desfalques continuamos sofrendo muitos gols. Temos que terminar com isso. Mas, dentro das possibilidades, com o número de jogadores que nós tínhamos, não foi mal", avaliou.

Ele fez questão de ressaltar a evolução da equipe, especialmente sobre a dificuldade do Barcelona em criar, mas que erros custaram caro e devem servir de alerta para os próximos jogos.

"Hoje nós tivemos mais controle do jogo. Nós conseguimos, apesar do jogo treino de ontem, marcar mais alto, disputar mais a saída de bola. Aconteceram alguns momentos que não podem acontecer. Você não pode tomar um gol em um lançamento do goleiro, isso não existe. Todo erro e todo acerto trazem ensinamentos, o aprendizado é diário. De bom, o meu time lutou muito, competiu. Foi um jogo pegado, truncado.", avisou.

Abel também destacou que o grupo não está completo e que o número de jogadores no banco foi limitado, ainda que alguns só foram para completar a reserva.

"Nós não temos ainda um grupo formado, até em termos de números. Hoje eu tinha dois jogadores no banco, o Douglas estava fazendo número, assim como o Richard. Jogadores que participaram do jogo-treino ontem tiveram que jogar hoje por necessidade, mas fizemos um bom jogo", afirmou.

Querendo virar a página, o treinador já pensa na estreia do Campeonato Carioca, contra o Boavista, em Bacaxá. Como os reservas devem ser utilizados na primeira partida, Abel acredita que time estará pronto para o jogo de sábado, contra o Botafogo.

"Temos que pensar daqui para frente. A estreia com certeza será um jogo muito complicado para nós. Vamos chegar em condições bem melhores para o jogo contra o Botafogo. Contra o Boavista, vamos buscar o melhor resultado possível. Em relação à minha expectativa para o campeonato, tirando o Flamengo que tem um time pronto, o Fluminense está na mesma condição que os outros.", concluiu.

Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira (6), ás 16:30, contra o Boavista, pela estreia do estadual.