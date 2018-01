Voo atrasa e Fluminense terá mais desfalques para estreia do Carioca

Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

O voo que leva parte da delegação do Fluminense dos Estados Unidos ao Brasil, em Guarulhos, atrasou. Com isso, seis atletas que iriam se juntar ao restante do grupo em Saquarema para a estreia do Campeonato Carioca diante do Boavista estão fora da partida. São eles: Marcos Felipe, Mateus Norton, Ibañez, Pablo Dyego, Diogo e Jadson.

A previsão inicial era de que saísse de Miami às 16h55. Porém, a última atualização prevê decolagem para 23h10. Já não será mais possível pegar a conexão de 8h15 de quarta-feira, em Guarulhos. O time em Bacaxá contará com nove atletas que retornaram mais cedo para o Rio de Janeiro, mais o atacante Lucas Fernandes e atletas do sub-20.

É válido relembrar que a partida do Tricolor Carioca na estreia do Campeonato Estadual estava marcada para às 19h30, mas sofreu antecipação. A mudança no horário havia irritado o comandante Abel Braga.

"Não gostei das mudanças feitas pela Ferj. É lamentável. É começar bagunçando o campeonato. Meu time chega no dia 17 ao Brasil, e alguns jogadores vão sair do aeroporto e vão direto a Saqurema. No calor no verão. Não se justifica a antecipação", declarou o treinador.

O Fluminense já havia alterado a volta para o Rio de Janeiro em função da estreia do Tricolor no Campeonato Carioca. O goleiro Júlio César; os zagueiros Frazan e Reginaldo; o lateral-esquerdo Ayrton; os volantes Luiz Fernando e Marlon Freitas; o meia Robinho e os atacantes Romarinho e Pedro retornaram mais cedo ao Rio de Janeiro.