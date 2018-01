Jogo Boavista x Fluminense AO VIVO online pelo Campeonato Carioca 2018

Boa tarde, torcedor! Acompanhe a partir de agora o tempo real da partida entre Boavista x Fluminense ao vivo pela primeira rodada do Campeonato Carioca 2018. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no estádio Elcyr Resende, em Saquarema. Fiquem ligados com a VAVEL Brasil!

QUIZ VAVEL: você se lembra das estreias do Fluminense no Campeonato Carioca?

RECORDAR É VIVER! Confira os gols da vitória do Fluminense sobre o Boavista pela Taça Rio do Campeonato Carioca 2017.





EM 2017... O Fluminense encarou o Boavista em Bacaxá pela Taça Rio e, mesmo com os reservas, venceu por 2 a 0. Na ocasião, Richarlison e Renato marcaram os gols da vitória. Reginaldo, Calazans, Marcos Júnior, Lucas Fernandes e Pedro são os jogadores que estiveram em campo nesta partida e continuaram no clube.





HISTÓRIA DO CONFRONTO: O Boavista deu trabalho ao Fluminense entre 2007 e 2012. Foram sete jogos neste período, com duas vitórias para cada e três empates. Entretanto, o Tricolor passou a dominar a partir de 2013. Desde então, foram cinco jogos, cinco vitórias, 14 gols pró e apenas um sofrido. No geral, são 12 jogos, sete vitórias do Flu, duas do Boavista e três empates, além de 27 gols do Flu e 13 do Boavista.

LEMBRA DELES? O Boavista conta com cinco jogadores que já tiveram passagem pelo Fluminense. O goleiro Rafael, os laterais Thiaguinho e Júlio César, e o meia-atacante Tartá, que foram campeões brasileiro em 2010, atualmente defendem a equipe de Saquarema. Além deles, o zagueiro Elivelton, campeão carioca e brasileiro em 2012, completa a lista de campeões pelo Flu que atualmente estão no Boavista.





LEIA MAIS: Ibañez, Jadson e Robinho: o que deu certo no Fluminense na Florida Cup?

Com a maioria dos titulares sendo preservados para o clássico na segunda rodada, e sem seis jogadores por conta de um atraso no voo de volta, o técnico Abel Braga contará com nove dos dez jogadores que retornaram mais cedo dos Estados Unidos (Matheus Alessandro, com lesão na panturrilha, está vetado), o atacante Lucas Fernandes (que não viajou com a delegação) e atletas do sub-20, que estavam disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior (Flu foi eliminado na primeira fase).

O técnico Abel Braga deixou Orlando, nos Estados Unidos, na segunda-feira à noite, após o jogo contra o Barcelona-EQU. Gilberto, Gum, Renato Chaves, Marlon, Douglas, Sornoza, Henrique Dourado e Marcos Júnior devem ser poupados para o clássico contra o Botafogo, no próximo sábado (20).

Seis jogadores da delegação do Fluminense tiveram o voo atrasado em Miami, nos Estados Unidos, e não vão conseguir chegar a tempo no Rio de Janeiro para enfrentar o Boavista, entre eles o goleiro Marcos Felipe, o zagueiro Roger Ibañez, o lateral Diogo, os meias Jadson e Mateus Norton, e o atacante Pablo Dyego.

O Fluminense chegou ao Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira (17). É bem possível que o técnico Abel Braga poupe a maioria dos titulares. Dez jogadores retornaram antes do término da Florida Cup, entre eles o goleiro Júlio César, os zagueiros Reginaldo e Frazan, o lateral Ayrton, os meias Marlon Freitas e Luiz Fernando, e os atacantes Pedro, Robinho, Romarinho e Matheus Alessandro.

Após realizar pré-temporada nos Estados Unidos e participar da Florida Cup pela terceira vez na história, o Fluminense retorna de viagem e estreia no Campeonato Carioca contra o Boavista. O Tricolor não venceu no torneio internacional e agora inicia de fato o ano.