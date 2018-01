Radar da base: quais jogadores podem fazer parte do elenco do Fluminense em 2018?

Foto: Divulgação/Fluminense FC

Com dificuldades financeiras para buscar grandes reforços, a categoria de base virou peça vital na sustentabilidade do Fluminense, tanto pelo lado futebolístico, quanto pelo lado financeiro. Assim como no ano passado, a base será bastante utilizada durante 2018 e, talvez, até mais. A nova safra conta com novos jogadores pedindo espaço e Abel Braga já está de olho.

Em 2017, revelações como Marcos Calazans e Matheus Alessandro caíram nas graças da torcida, assim como Wendel, que rapidamente se destacou e chamou a atenção de times da Europa. Com base nisso, a VAVEL Brasil destacou alguns nomes que pedem passagem e podem ser utilizados no time principal.

Confira abaixo alguns destaques de Xerém:

Roger Ibañez

O zagueiro Roger Ibañez, de 18 anos, já está pedindo espaço há algum tempo. Em 2017, foi relacionado por Abel Braga para completar o grupo em algumas partidas. Neste ano, foi chamado para se juntar ao elenco principal na pré-temporada nos Estados Unidos e, por isso, foi cortado da relação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Entrou em campo nos jogos contra PSV (Holanda) e Barcelona (Equador) na Florida Cup, e se destacou por ser polivalente.

Após ser relacionado em alguns jogos em 2017, Ibañez estreou no time principal neste ano durante a Florida Cup (Foto: Divulgação/Fluminense FC)

Diogo Augusto

O lateral-direito Diogo, assim como o zagueiro Roger Ibañez, também está pedindo espaço desde 2017. O jogador de 20 anos foi relacionado por Abel Braga para completar o grupo durante alguns jogos do Brasileirão, mas assim como o companheiro de categoria de base, não entrou em campo. Somente neste ano, quando foi chamado para fazer parte do grupo na pré-temporada nos Estados Unidos, enfim, entrou em campo. O lateral ganhou chance na partida contra o Barcelona (Equador) pela Florida Cup.

Diogo Augusto também foi relacionado algumas vezes em 2017, mas só estreou neste ano durante a Florida Cup (Foto: Divulgação/Fluminense FC)

Matheus Mascarenhas

Já conhecido pela torcida tricolor, Matheus Mascarenhas sempre foi bastante badalado nas categorias de base e ganhou chance no time principal do Fluminense em 2007. Estreou contra o Flamengo, no Maracanã, e chegou a marcar um gol contra o Avaí, em Florianópolis. Aos 19 anos, o lateral-esquerdo foi emprestado para o Botafogo-SP até o fim do Campeonato Paulista para ganhar experiência e deverá ser utilizado por Abel Braga na sequência da temporada.

Mascarenhas estreou no time principal em 2017 e foi emprestado para o Botafogo-SP até o fim do Paulistão para ganhar experiência (Foto: Divulgação/Fluminense FC)

Caio Vinícius

O volante Caio Vinícius chegou ao Fluminense em agosto de 2017, contratado do Londrina. O jogador de 19 anos assumiu a posição de titular na Copa RS, logo após a chegada do técnico uruguaio Léo Percovich. Caio deu mais consistência ao meio de campo e também demonstrou ser forte no jogo aéreo, principalmente no ataque. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, marcou dois gols que foram originados em bola parada.

Caio Vinícius chegou do Londrina em 2017 e se tornou titular rapidamente. Foi um dos destaques do Flu na Copinha deste ano (Foto: Divulgação/Fluminense FC)

Pedrinho

O meia de 19 anos foi considerado o melhor jogador do Fluminense na Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2017. Pedrinho chamou atenção pelo porte físico franzino, mas tornou-se destaque pela qualidade na bola parada e pelo talento que mostrou dentro de campo. Apesar da grave lesão sofrida no ano passado, o jogador retornou aos gramados na Copinha deste ano e mostrou que está recuperado.

Recuperado de lesão, Pedrinho mostrou na Copinha que vai lutar para recuperar seu espaço no time principal (Foto: Divulgação/Fluminense FC)

Ramon

O habilidoso atacante de 19 anos sempre chamou atenção em Xerém por sua velocidade e capacidade de driblar. Ramon chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira no sub-15 e sub-17. Em 2018, foi o artilheiro do Fluminense na Copa São Paulo de Futebol Júnior com três gols. Com Calazans lesionado e apenas Matheus Alessandro com características parecidas no elenco, é provável que o atacante logo ganhe oportunidade com Abel Braga e integre o time principal.