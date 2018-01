Recheado de reservas, Fluminense enfrenta Boavista na estreia do Carioca

A temporada 2018 começou agitada no Fluminense. Após a disputa da Florida Cup, o Tricolor já volta às suas atenções para o Campeonato Carioca, onde faz sua estreia contra o Boavista, nesta quarta-feira (17), 16h30 (de Brasília), em Bacaxá, Saquarema. Ambos estão no Grupo C, junto com Botafogo, Portuguesa, Macaé e Madureira.

O último encontro entre as equipes aconteceu pela Taça Rio do ano passado. Também em Saquarema, o Tricolor venceu sem dificuldades por 2 a 0, com gols de Richarlison e Renato. No histórico de confrontos pelo Estadual, o Tricolor leva ampla vantagem. Ao todo, foram 12 jogos, com sete vitórias, três empates e apenas dois triunfos do Verdão, sendo o último deles em 2012.

A arbitragem do confronto fica por conta de Marcelo de Lima Henrique. Ele terá como assistentes Wagner de Almeida Santos e Jackson Lourenço Massara dos Santos.

Empolgado, Boavista espera surpreender o Flu

O técnico Eduardo Allax aposta na manutenção do grupo que conquistou o título da Copa Rio para fazer um bom Estadual. Além disso, conta com jogadores experientes como o lateral-esquerdo Julio Cesar e o meia Fellype Gabriel, ambos com passagens por Fluminense e Botafogo, respectivamente.

Realizando a pré-temporada desde novembro, como é de praxe em equipes de menor investimento, o Boavista aposta nisso para bater o Tricolor, que retornou somente nesta terça-feira ao Rio de Janeiro.

''Acho que levamos vantagem pelo tempo de preparação e no entrosamento da equipe. Estamos desde novembro nos preparando e acredito que isso vai nos ajudar bastante. Ganhamos ritmo com os amistosos. A força de vontade e o foco serão aliados importantes'', projetou o lateral Jean.

Sendo assim, o Boavista deve ir a campo com: Rafael; Thiaguinho, Kadu Fernandes, Victor e Júlio Cesar; Willian Maranhão, Vitor Faíska, Léo Pimenta e Fellype Gabriel; Felipe Augusto e Leandrão

Atraso no voo faz Fluminense aumentar lista de desfalques

O Fluminense teve que enfrentar, já neste começo de temporada, o calendário apertado do futebol brasileiro. O intervalo entre o fim da Florida Cup e o início do Carioca foi bastante curto. Para piorar a situação, o voo que levaria parte da delegação dos EUA de volta ao Brasil, em Guarulhos, atrasou. Assim, Abel Braga, que já teriam as baixas, estas já planejadas, de Gilberto, Gum, Renato Chaves, Marlon, Douglas, Dourado, Sornoza, Richard, Marcelo e Marcos Júnior, agora, viu a lista aumentar.

Marcos Felipe, Mateus Norton, Ibañez, Pablo Dyego, Diogo e Jadson chegariam na manhã desta quarta-feira, mas com o atraso no voo, não terão tempo de se preparar para a partida. Por outro lado, Júlio César, Frazan, Reginaldo, Ayrton, Luiz Fernando, Marlon Freitas, Robinho, Romarinho e Pedro chegaram ao Brasil na manhã desta terça-feira (16), treinaram normalmente e estão relacionados.

''Temos que pensar daqui para frente. A estreia com certeza será um jogo muito complicado para nós. Vamos chegar em condições bem melhores para o jogo contra o Botafogo. Contra o Boavista, vamos buscar o melhor resultado possível'', disse Abel Braga.

O time que vai campo, por conta dos problemas enfrentados, é uma incógnita. A tendência, porém, é que o Flu jogue com Júlio César, Norton, Frazan, Reginaldo e Ayrton; Luiz Fernando, Marlon Freitas e Jadson; Robinho, Romarinho e Pedro.