AO VIVO: acompanhe a coletiva de Diego Cavalieri após saída do Fluminense

Google Plus

Cavalieri não foi o único a colocar o Fluminense na Justiça. Gustavo Scarpa e Henrique também fizeram o mesmo e ambos conseguiram a rescisão contratual. O goleiro está sendo representado pelos advogados que cuidaram do caso do zagueiro Henrique.

O Fluminense deve à Diego Cavalieri e outros jogadores cerca de seis meses de FGTS, quatro meses de direito de imagem, 13º salários de 2016 e 2017, além de férias. O goleiro recebia R$ 350 mil mensais e até o fim do vínculo lucraria R$ 10 milhões.

Recentemente, Diego Cavalieri entrou na Justiça contra o Fluminense para conseguir a rescisão imediata do contrato, além de cobrar o que o clube lhe deve e o que ganharia até o término do contrato.

Dispensado em dezembro, Diego Cavalieri convocou uma coletiva de imprensa para explicar sua saída do Fluminense e promete contar tudo sobre a crise interna que atormenta o clube.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe a coletiva do goleiro Diego Cavalieri, que explicará ao público o motivo de sua saída do Fluminense. O evento começa às 13h (de Brasília. Fiquem ligados com a VAVEL Brasil!