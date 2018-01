Abel lamenta derrota na estreia e atuação do Flu no segundo tempo: "Erramos em lances cruciais"

Abel Braga faz análise da primeira partida do Fluminense na temporada (Créditos: Mailson Santana/Fluminense FC)

O Fluminense estreou neste quarta-feira (17), pelo Campeonato Carioca contra o Boavista, em Bacaxá, com uma derrota por 3 a 1 para o time da casa. Com um gol do meia Caio, um dos jogadores do sub-20 utilizados pelo técnico na partida, o Tricolor começou o jogo dominando as ações mas saiu atrás no placar, e a partir do intervalo o que se viu foi um Boavista superior, em uma tarde inspirada do meia Erick Flores. Agora o clube de Saquarema lidera o grupo C enquanto o time das Laranjeiras amarga a lanterna da chave após esta primeira rodada.

"Conseguimos fazer um primeiro tempo taticamente muito legal, com mais oportunidades, mas nós erramos em dois lances cruciais, no primeiro e segundo gols – o terceiro foi o pênalti. Isso é o que fica. Mas nós queríamos mais. Queríamos, pelo menos, o empate. Estávamos jogando para isso."

“O primeiro ponto positivo foi a grande surpresa: este menino Caio. Mas também tivemos a confirmação de que temos um ‘senhor’ lateral-esquerdo, que é o Ayrton. Não podemos esquecer e temos que enaltecer que estes meninos treinaram ontem em dez minutos. É um time de meninos, com jogadores que nunca treinaram juntos", frisou Abel.

Por conta do questionado horário estabelecido para a partida, ás 16h30 (Brasília) e pelo forte calor de Saquarema, o comandante reclama: "Estamos no horário de verão. Por que jogo 16h30? Por que não 17h30?"

Próximo compromisso do Tricolor carioca é no próximo sábado (20), onde joga o clássico contra o Botafogo no Maracanã já com o elenco completo. Entretanto, o treinador lamenta não poder contar com Caio, expulso aos 44 do segundo tempo.