AO VIVO: acompanhe as apresentações e coletivas de Gilberto e Jadson no Fluminense

Google Plus

LEIA MAIS: Análise VAVEL: o que esperar de Jadson no Fluminense?

Por outro lado, Jadson, que também foi contratado por empréstimo, não tem titularidade garantida. Porém, o meia foi um dos destaques da equipe na Florida Cup e recebeu elogios do técnico Abel Braga. Inicialmente com a função de compor elenco após a saída de Wendel, o volante variou sua posição - chegando a atuar de primeiro volante.





LEIA MAIS: Análise VAVEL: o que esperar de Gilberto no Fluminense?

Gilberto foi contratado por empréstimo para assumir a titularidade da lateral-direita deixada por Lucas, que não teve o contrato renovado com o clube. Na Florida Cup, o lateral mostrou que é bastante ofensivo e no esquema 3-5-2 pode ser importante no ataque.





Gilberto e Jadson foram os dois primeiros reforços do Fluminense para 2018. Apesar de já terem estreado oficialmente, ainda não foram apresentados para a imprensa. Após a participação na Florida Cup e a estreia no Campeonato Carioca, o clube resolveu apresentar os atletas.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe o tempo real da apresentação oficial e coletiva dos jogadores Gilberto e Jadson, reforços do Fluminense para 2018. O evento começa às 15h (de Brasília). Fiquem ligados com a VAVEL Brasil!