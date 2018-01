Apresentado, Gilberto destaca expectativa em atuar no Fluminense: "Sempre grande"

Foto: Marcello Neves/VAVEL Brasil

O ano já começou para o Fluminense dentro de campo, mas só agora conseguiu colocar a casa ordem e realizar protocolos básicos. Por exemplo, o clube contratou dois reforços ainda em dezembro: o lateral direito Gilberto e o volante Jadson. Ambos já estrearam, mas só foram apresentados oficialmente nesta quinta-feira (18), no CTPA.

Gilberto foi contratado por empréstimo junto a Fiorentina para assumir a titularidade da lateral-direita deixada por Lucas, que não teve o contrato renovado com o clube. Com passagens por todos os grandes clubes do Rio de Janeiro, o lateral falou de sua expectativa com a camisa Tricolor e do clássico do próximo sábado.

"A grandeza dos clubes é muito nivelado. Jogar em três clubes grandes do Rio é um prazer pra mim. A felicidade é a mesma. A expectativa é sempre grande. Botafogo é o clube que me relevou, tenho carinho, mas dentro de campo estou usando a camisa do Fluminense", declarou.

Na Florida Cup, o lateral mostrou ser uma opção ofensiva e no esquema 3-5-2 pode ser importante no ataque. O lateral conversou com a imprensa sobre sua forma de jogar.

"Gosto de jogar na parte ofensiva. E minha maior qualidade. Mas se puder jogar na linha de quatro também jogo. Tivemos pouco tempo de treino. Abel já me conhecia. Sempre me cobrava muito. Estou mais maduro que da primeira vez que trabalhamos. Cada erro ele faz questão de cobrar pra eu melhorar", analisou.

No entanto, Gilberto chegou ao Fluminense em meio de diversas turbulências nos bastidores como atrasos de salários e processos movidos por ex-jogadores. Questionado sobre a situação, o lateral foi sucinto e preferiu focar no que irá fazer dentro das quatro linhas.

"É preocupante. No Vasco, com salário atrasado, conseguimos nosso objetivo. Não levamos nada pra imprensa. Eu tô aqui porque amo esse esporte e vou procurar fazer meu melhor dentro de campo", disse.