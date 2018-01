Em carta, Pedro Antônio quebra silêncio, critica Abad e pede saída de executivos do Fluminense

Foto: Nelson Perez/Fluminense FC

Em dezembro de 2017, o Fluminense anunciou, por meio de nota oficial, o desligamento de Pedro Antonio da vice-presidência de projetos especiais. Ele estava no cargo desde 2014 e foi o grande responsável pela construção do Centro de Treinamento, que atualmente leva seu nome. O anúncio causou rebuliço nos bastidores do Tricolor. Mas, somente nesta quinta-feira (18), Pedro Antônio quebrou seu silêncio e enviou uma carta ao presidente tricolor Pedro Abad. A NETFLU teve acesso exclusivo ao documento. Confira a carta na íntegra:

A carta feita pelo ex-dirigente tricolor tem viés forte e por muitas vezes agressivo. Pedro Antônio trata Abad como "senhor" e dividiu o texto em cinco partes:

"- Esquece os grupos políticos que votam e elegem presidentes.

- Esquece os projetos corporativos dos sonhadores e vendedores de consultoria.

- Esquece os teclados dos seus amigos pois a maioria virou seu inimigo.

- O produto do Fluminense é o futebol, então, concentre-se 100% no futebol.

- Os que querem colocar dinheiro no produto FUTEBOL querem ter o sonho de ser CAMPEÃO, por isso, querem escutar notícias boas ou pelo menos SONHAR com notícias boas."

O responsável pelo CT também tinha planos de construir um estádio para o Fluminense: uma arena no Parque Olímpico, com capacidade entre 18 e 22 mil pessoas e custo de aproximadamente R$ 100 milhões. O projeto, até então secreto, veio à tona. Desde então, Pedro Antonio, sem o consentimento do clube, deu detalhes sobre o sonho da casa própria Tricolor, fato que causou uma crise interna entre ele e outros integrantes da gestão do presidente Pedro Abad.

Além disso, há especulações de que Pedro Antônio se candidatará à presidência do Fluminense em 2019.

Confira, na íntegra a carta divulgada: