Jadson é apresentado no Fluminense e destaca sua versatilidade: "Jogo onde for"

Foto: Marcello Neves/VAVEL Brasil

O ano já começou para o Fluminense dentro de campo, mas só agora conseguiu colocar a casa ordem e realizar protocolos básicos. Por exemplo, o clube contratou dois reforços ainda em dezembro: o lateral direito Gilberto e o volante Jadson. Ambos já estrearam, mas só foram apresentados oficialmente nesta quinta-feira (18), no CTPA.

Jadson, contratado por empréstimo, não tem titularidade garantida. Porém, o meia foi um dos destaques da equipe na Florida Cup e recebeu elogios do técnico Abel Braga. Inicialmente com a função de compor elenco após a saída de Wendel, o volante variou sua posição - chegando a atuar de primeiro volante.

"Eu prefiro jogar. Quando tiver uma vaga, vou estar ali. Não tenho preferência por posição. Quando precisar jogar, vou estar disponível. Isso depende muito de como o Abel quer. A maneira que vou me encaixar é o melhor. Procurar estar bem fisicamente e mentalmente pra ajudar", declarou o jogador.

"Expectativa do Fluminense é de time grande. De ganhar, de vencer. De jogar da melhor maneira possível. Estou feliz para chegada do Airton. Isso nos fortalece como profissionais e como seres humanos", completou.

No entanto, Jadson chegou ao Fluminense em meio de diversas turbulências nos bastidores como atrasos de salários e processos movidos por ex-jogadores. Questionado sobre o assunto, o atleta foi sensato e declarou seu ponto de vista mediante à situação.

" Procuro avaliar o momento do clube da minha chegada pra frente. Quero focar no presente, conquistar algo legal com o Fluminense e deixar as coisas extra-campo de lado. Qualquer funcionários teme ficar sem receber. Mas procuro pensar no meu desempenho em campo. Não tenho como controlar a parte financeira do clube", analisou o jogador.

Na teoria, você pode achar que o Fluminense perdeu sete titulares. Se está mais enfraquecido, só vamos saber com o tempo. É prematuro falar que enfraqueceu. Tem time que investe muito e não consegue ganhar", finalizou.

+ Análise VAVEL: o que esperar de Jadson no Fluminense?