Fluminense acerta com Valle Express como novo patrocinador master

O Fluminense anunciou nesta sexta-feira (19) o novo patrocinador master do clube. Trata-se da Valle Express, empresa de cartão de crédito e que fechou acordo com o Tricolor por dois anos. A marca vai ocupar o espaço principal da camisa do time profissional e de todas as categorias de base.

A Valle Express foi fundada em 2013, em Minas Gerais, e tem como principal serviço a oferta de adiantamento salariais e parcelamento de compras através de cartões (sem cobrança de juros). A empresa também estampa sua marca na manga da camisa do Corinthians.

