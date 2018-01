Teixeira rebate declarações de Cavalieri: "Sempre estive presente"

Após declarações fortes de Diego Cavalieri, onde acusou o diretor de base de 'se esconder nas horas difícieis', Marcelo Teixeira se posicionou através de nota oficial. O dirigente chamou o goleiro de ídolo e também tratou de explicar que a decisão da saída do goleiro partiu em acordo com a diretoria.

Confira a nota:



'Entendo a chateação do Cavalieri. Ele é um ídolo do clube e sempre vai ser por tudo o que fez no Fluminense. Se ele quer me culpar, pelo fato deu ter sido o responsável de avisar a ele sobre a não reapresentação, tudo bem, não sei o que contaram para ele sobre isso. Mas o fato é que no clube existem poderes que fogem aos profissionais. Foi uma decisão do Fluminense. Como profissional, foi me pedido para comunicar a decisão ao atleta e assim o fiz. Ele sempre foi um exemplo de jogador. Sobre meu trabalho em Xerém, sou diretor esportivo da base e tenho minhas atribuições no processo de formação dos atletas do Fluminense. Nos momentos mais difíceis sempre estive presente no profissional, quando me foi solicitado. Por isso o meu nome esta sendo atribuído a não apresentação dele. Eu vou seguir admirando o Cavalieri e desejo toda sorte para ele na sua carreira'