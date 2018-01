Fluminense acerta contratação do goleiro uruguaio De Amores

De Amores foi eleito o melhor goleiro do Mundial sub-20 de 2013 (Foto: Ozan Kose/AFP)

O Fluminense acertou a contratação do goleiro Guillermo De Amores por empréstimo. Goleiro desembarcará no Rio de Janeiro na próxima semana para assinar contrato. O goleiro uruguaio, de 23 anos, foi destaque nas categorias de base e foi duas vezes vice-campeão da Copa do Mundo pelo sub-17 e sub-20. Em 2013, foi destaque do Mundial e eleito o melhor goleiro do torneio.

Em 2017, De Amores defendeu o Liverpool, do Uruguai, e enfrentou o Fluminense na primeira fase da Copa Sul-Americana, chamando a atenção com boas atuações e grandes defesas, evitando um resultado maior para o Flu.

De Amores em ação contra o Fluminense pela Sul-Americana 2017 (Foto: Miguel Rojo/AFP)

De Amores rescindiu o contrato com o Liverpool (URU) e ficou livre no mercado. O goleiro tinha interesse do Boston River, também do Uruguai, e chegou a treinar pela a equipe para manter a forma. Além disso, recebeu propostas de times da Espanha e Itália.