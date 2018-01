Abad pede desculpas a Cavalieri e outros jogadores dispensados por tratamento: "Decisão equivocada"

Foto: Rodrigo da Costa/VAVEL

Durante a coletiva do anúncio do novo patrocinador master do Fluminense, nesta sexta-feira (19), um dos assuntos mais comentados foi sobre a declaração do goleiro Diego Cavalieri, que convidou a imprensa na quinta e reclamou da maneira como o clube conduziu as dispensas de alguns atletas. O presidente Pedro Abad aproveitou para pedir desculpas ao goleiro e demais jogadores dispensados, e admitiu o erro na condução da situação.

"Estou aqui hoje para fazer um pedido de desculpas, não apenas do Diego (Cavalieri), mas aos demais atletas (que foram dispensados). Quando o Fluminense erra, nós assumimos. Temos que admitir que a forma como foram tratados esses atletas foram muito longe do adequado e causou em nós também uma grande tristeza. Damos a certeza que não vamos repetir esse procedimento. A decisão foi equivocada", declarou o presidente.

O presidente do Fluminense e o diretor da base, Marcelo Teixeira, foram os principais alvos de críticas de Diego Cavalieri. O goleiro chegou a afirmar que o diretor se escondia nos momentos ruins. Pedro Abad defendeu o diretor afirmando que não existe blindagem.

"Não existe blindagem a ninguém, tudo aqui no Fluminense é profissional. Quanto aos porquês tem que perguntar as pessoas que falam", afirmou.

Confira outros trechos da entrevista de Abad sobre Cavalieri:

Sobre o Fluminense não procurar Cavalieri

"De fato não foi procurado. Ele tem razão. No início de dezembro, dados aos problemas de atraso de salário, nós necessitávamos de uma redução na nossa folha salarial de pagamentos e elencamos atletas que não fariam mais parte para diminuir a nossa folha. Nós chegamos a conclusão que se demorasse mais a comunicação iria prejudicar os atletas. Nosso grande erro foi na forma de fazer e tratar o assunto"

Sobre Cavalieri não ter o cumprimentado no CT

"Entendo a mágoa dele, é compreensível. Espero poder conversar com o Diego. Como disse ontem, ele não quis me cumprimentar. Posso dizer que esse assunto está sendo tratado pelo nosso jurídico e hoje estamos aqui para falar do nosso erro com todos os atletas e pedir desculpas"