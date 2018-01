Jogo Fluminense x Botafogo ao vivo online no Campeonato Carioca 2018 (0-0)

INCIDENCIAS: Clássico válido pela 2ª rodada do Grupo C da Taça Guanabara do Campeonato Carioca 2018, a ser realizado no Maracanã (RJ).

O Maracanã é o palco do jogo Fluminense x Botafogo. O estádio tem capacidade para 70 mil torcedores e promete receber bom público.

Foto: Nelson Perez / FFC)

Sem Gatito e Carli, o Botafogo pode ter duas estreias no clássico contra o Fluminense. Renatinho e Leandro Carvalho foram apresentados recentemente e estão à disposição. Para o time que vai a campo, a base da estreia deve ser mantida, com: Jefferson, Arnaldo, Rabello, Marcelo e Gilson; Matheus Fernandes, João Paulo e Valência; Pimpão, Luiz Fernando e Brenner.

Jogando com o time titular, é provável que Abel volte ao esquema de três zagueiros, sistema utilizado nos dois jogos da Florida Cup. Sem Dourado, Pedro deve herdar a vaga. Sendo assim, o Fluminense deve jogar com: Julio César, Gum, Renato Chaves e Reginaldo (Ibañez); Gilberto, Richard, Douglas, Sornoza e Marlon; Marcos Jr e Pedro.

O Fluminense anunciou a Vale Express, empresa de administração de convênios e serviços, como a nova patrocinadora máster. O contrato é de dois anos e já estreia neste sábado.

(Foto: Mailson Santana / FFC)

No lado do Botafogo, Felipe Conceição prevê dificuldades em seu primeiro clássico à frente da equipe: ''A Taça Guanabara é um tiro curto e no futebol há uma cobrança de resultado jogo a jogo. Temos consciência disso e também entendemos que estamos no início do trabalho e que a equipe ainda pode crescer muito mesmo com a dificuldade do campo. O resultado é sempre importante. A torcida é fundamental e sempre movida por resultado, assim como o futebol. Nós de dentro avaliamos também o desempenho. Estamos passando coisas novas e os atletas estão se esforçando para aprender os novos conceitos. É como dirigir um carro, primeiro você olha o volante, depois a marcha, os pedais e com o tempo está indo no automático. Os atletas estão entendendo o processo'', disse.

O Fluminense encerrou a preparação para o clássico na tarde desta sexta-feira. Sem dar pistas pro time que vai campo, o técnico Abel Braga, porém, terá uma baixa importante. Henrique Dourado não foi relacionado para a partida até ter sua situação definida. Ele interessa ao Corinthians.

O técnico do Botafogo, Felipe Conceição, irá reencontrar um velho conhecido do futebol: Abel Braga. Ele foi treinado pelo atual comandante do Flu em 2001, quandos ambos estavam no alvinegro.

''Um (Autuori) foi o que me revelou em 98, trabalhei duas vezes com ele, em 98 e 2001. O outro (Abel) que me ajudou no meu "reinício", após as duas sérias lesões que tive no início da carreira, foi meu treinador 2001 e 2002. O meu sentimento para os dois e de gratidão. Me formaram como pessoa, atleta e treinador.'', disse Felipe

''Felipe foi meu atleta no Botafogo. É a ordem natural das coisas. Normalmente ex-jogador parte para algum tipo de gestão, uns no campo, outros no escritório. Fico muito feliz, primeiro porque foi um bom jogador e de um excelente caráter'', afirmou Abel Braga

No último confronto entre as equipes, o Fluminense levou a melhor contra o Botafogo. Pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor venceu o Alvinegro de virada por 2 a 1. Marcos Jr e Mateus Alessandro marcaram para os visitantes, enquanto Marcos Vinícius fez a favor dos mandantes.

O Botafogo também não teve vida fácil na estreia. Após estar perdendo por 2 a 0 para a Portuguesa, com direito a frango de Jefferson, o Glorioso reagiu e buscou o empate no último minuto. Marcos Vinícius e Brenner marcaram para o time alvinegro.

O Fluminense estreou no Campeonato Carioca com derrota para o Boavista. Sem ter podido contar com seus principais jogadores devido a Florida Cup, o Tricolor teve que mandar a campo a garotada de Xerém. E pagou caro por isso. Derrota por 3 a 1, com direito a dois gols de Erick Flores e um de Leandrão. Caio, pelo Flu, anotou o único gol tricolor na partida e ainda foi expulso.

O Fluminense ainda não pontou no campeonato e, portanto, amarga a lanterna do grupo. O Botafogo, por sua vez, tem apenas um ponto, e é o vice-líder.

Fluminense x Botafogo buscam a primeira vitória no Campeonato Carioca. Eles estão no Grupo C da competição, junto com Boavista, Macaé, Madureira e Portuguesa.

