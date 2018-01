Do 'quase-gol' às lágrimas: Ibañez brilha, se emociona e arranca elogios de Abel Braga

(Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

A bola entrou, a torcida gritou e Roger Ibañez comemorou. Seria seu primeiro gol como profissional e o primeiro do Fluminense no clássico contra o Botafogo, que terminou empatado sem gols. Seria, mas o árbitro auxiliar marcou falta no lance e anulou a festa. Durante a euforia, o zagueiro caiu no gramado e se emocionou. Atitude que chamou atenção e foi comentada após a partida.

"Emoção bateu. Primeiro gol pelo Fluminense. Infelizmente o juiz anulou, mas vamos focar em frente e ir em busca de outras oportunidades. Na Flórida, ele (Abel) me deu oportunidade e dei meu melhor", declarou.

E Ibañez foi surpresa na escalação. Na teoria, a trinca de zagueiros titular é formada por Gum, Renato Chaves e Reginaldo, este que perdeu a vaga por opção técnica para o jogador. A escolha foi comentada por Abel Braga, que elogiou o zagueiro de apenas 19 anos.

"A defesa, a gente começa a ficar mais tranquilos. Nossa ideia era forma algo diferente, mas com o zagueiro canhoto. Pra surpresa nossa, mas não pra mim, o Ibanez. Foi disparado o melhor em campo. Se precisar mudar o esquema sem substituir, ele faz como volante", comentou.

Ibañez já havia chamado atenção na Florida Cup, torneio de pré-temporada disputado no início do ano. Ganhou minutos em campo atuando nas duas formações táticas testadas por Abel: como zagueiro pela esquerda no 3-5-2 e como volante no 4-1-4-1. Na teoria, disputa vaga com Reginaldo. Volante de origem, comentou sobre a mudança.

"Sou volante, vim ser zagueiro no Fluminense. Tenho capacidade de fazer as duas funções", declarou. Com o empate, o Fluminense fica numa situação ruim no Campeonato Carioca, ocupando a última posição do Grupo C com apenas um ponto. O próximo compromisso do Tricolor é contra a Portuguesa-RJ, na próxima quarta-feira, às 21h45, no Giulitte Coutinho.