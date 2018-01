Caminho pela esquerda: Robinho e Ayrton sobem de produção e esquentam briga por titularidade

(Foto: Divulgação/Fluminense FC)

Abel Braga sempre gosta de mostrar que não tem 11 titulares no Fluminense. Para ele, 'o jogador tem que mostrar que o treinador está errado'. E em 2018, dois atletas caminham para colocar dúvida na cabeça do treinador: Robinho e Ayrton. Após boas atuações na Florida Cup e no Campeonato Carioca, a busca pela titularidade com Marlon e Marcos Junior ganha novos capítulos.

"Robinho entrou muito bem. Hoje fica uma coisa meio condicionada. O Robinho e o Ayrton. O jogo que nós vencemos, contra a melhor equipe amadora dos Estados Unidos. Foram fantásticos o Robinho e o Ayrton. Eles mudaram a cara do lado esquerdo", disse Abel Braga.

Abel cita o amistoso de pré-temporada contra o Sima Gold, equipe considerada a melhor do futebol amador dos Estados Unidos. Na Florida Cup, atuaram juntos contra o PSV e no Campeonato Carioca entraram em campo contra Boavista e Botafogo. Em todos, tiveram boas atuações.

Robinho, inclusive, já balançou as redes nesta temporada. Contra o PSV, marcou o gol que levou a disputa para os pênaltis - e converteu sua cobrança. Devido a mudança de esquema, vê a concorrência direta com Marcos Junior pela vaga. Entrou no lugar do camisa 35 contra o Botafogo, neste sábado, e chamou atenção por sua habilidade.

Dribles e chances criadas se unem ao companheiro de setor Ayrton, que também entrou no segundo tempo contra o Botafogo e conseguiu aumentar a produção ofensiva da equipe. Tabelando com Robinho pelo lado esquerdo, deu trabalho a Arnaldo e criou chances. Aos 36 minutos, Jefferson impediu o gol que viria de bons passes da dupla.

Teoricamente, Marlon e Marcos Junior são os titulares das posições, mas enfrentam concorrência direta dos citados. O atacante, inclusive, também vê a chegada de Matheus Alessandro como candidato à vaga. O crescimento de Robinho e Ayrton mostram que a disputa pela titularidade está aberta.