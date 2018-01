Gum critica Scarpa e enaltece Henrique Dourado: "Teve atitude de homem"

Foto: Divulgação/Fluminense FC

Após o empate sem gols com o Botafogo pela segunda rodada da Taça Guanabara, o técnico Abel Braga confirmou que Henrique Dourado está de saída do Fluminense. Para o zagueiro Gum, o artilheiro teve 'atitude de homem' e criticou Gustavo Scarpa, que saiu da forma diferente, levando o caso a Justiça para conseguir a rescisão.

+ Fluminense tem gol anulado e clássico com Botafogo fica empatado

+ Abel lamenta saída de Henrique Dourado do Fluminense: ''É a vontade dele''

+ Ibañez brilha e reservas se destacam mais que titulares pelo Fluminense; confira as notas

"Temos que enaltecer a atitude dele (Henrique Dourado). Teve atitude de homem, de quem gosta do Fluminense, de quem não procurou a Justiça. Temos que deixar que ele a todo momento foi muito claro com todos no Fluminense, fez a pré-temporada conosco. Ele e as outras partes conversaram, entenderam que precisa resolver, para ter a cabeça tranquila para jogar. Temos que entender que ele fez o melhor para o Fluminense, demonstrou gratidão e não procurou outros meios que ele poderia ter feito", afirmou.

O zagueiro, que foi capitão do Fluminense no clássico contra o Botafogo, analisou de forma diferente o caso de Gustavo Scarpa e Henrique Dourado. Segundo Gum, o artilheiro honrou o clube sem resolver o caso na Justiça.

"Há diferença. Dourado foi homem, sempre honrou o Fluminense. Buscou outro caminho, mas temos que enaltecer a atitude dele", explicou.

Com o empate contra o Botafogo, o Fluminense ocupa a lanterna do Grupo C com apenas um ponto. Na próxima rodada, o Tricolor enfrenta a Portuguesa-RJ, às 21h45 (de Brasília), no Maracanã.