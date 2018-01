Abel lamenta saída de Henrique Dourado do Fluminense: ''É a vontade dele''

Foto: Divulgação/Fluminense FC

Abel Braga falou sobre a situação do atacante Henrique Dourado após o empate sem gols no clássico contra o Botafogo. O jogador, que não foi relacionado para a partida deste sábado (20), teve sua saída confirmada pelo técnico.

''Um cara de caráter inquestionável, grande jogador, participou da pré-temporada, todos os jogos. Quinta ele chegou para mim e disse que não gostaria mais de jogar, que não estava mais com a cabeça aqui, que a situação dele estava resolvida e que ele ia sair'', disse o comandante em entrevista coletiva.

Abel lamentou a decisão de Dourado, mas afirmou que não pode manter ninguém insatisfeito no clube: "Ele tem esse direito. Eu não vou inventar na coletiva. Ele quer ir embora e ele já tem tudo acertado para ir embora. Não posso contar com um jogador nessas condições. Essas coisas passam, mas o clube ficam. Eu lamento, o torcedor lamenta, mas essa é a vontade do jogador", encerrou.

Embora remota, havia a expectativa da permanência de Dourado, já que ele treinou normalmente com o elenco durante esta semana. Entretanto, a ausência do jogador no clássico deixou claro o seu desejo em sair do clube. Desde julho de 2016 no Fluminense, o 'Ceifador' marcou 34 gols em 75 jogos e conquistou a Taça Guanabara de 2017.