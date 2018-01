Campeonato Carioca: tudo que você precisa saber sobre Fluminense x Portuguesa-RJ

O Fluminense precisa virar a página na Taça Guanabara. Ainda sem conseguir vencer na competição, o Tricolor terá pela frente a Portuguesa-RJ, nesta quarta-feira (24), às 21h45, no estádio Giulitte Coutinho. O Tricolor é o lanterna do Grupo C da Taça Guanabara com apenas um ponto e precisa reagir para buscar a classificação. Do outro lado, equipe da Ilha do Governador é a vice-lanterna, com dois pontos.

Como chegam?

Fluminense: os comandados de Abel Braga ainda não venceram na Taça Guanabara. Até aqui foram dois jogos, com uma derrota e um empate. Na primeira rodada, com um time recheado de reservas e jogadores do sub-20, foi derrotado pelo Boavista por 3 a 1. Na rodada seguinte, empatou sem gols com o Botafogo.

Portuguesa-RJ: já a equipe da Ilha do Governador se lamenta pelo empate com o Botafogo, na primeira rodada. Após abrir 2 a 0 no placar, viu o alvinegro deixar o placar igualado com gol no último minuto da partida. Na segunda rodada, empatou sem gols com o Madureira.

Prováveis escalações

Fluminense: Julio César; Gum, Renato Chaves, Ibañez; Gilberto, Jadson, Douglas, Sornoza, Marlon; Marcos Junior, Pedro.

Portuguesa-RJ: Milton Raphael; Cassio, Luan, Marcão, Diego Maia; Muniz, Jhonnatan, Maicon Assis, Sassá; Alexandro, Romarinho.

Números do confronto:

Ao longo da história, Fluminense e Portuguesa-RJ já se enfrentaram 72 vezes, com 59 vitórias do Tricolor, seis empates e sete vitórias da Lusa. Nestas partidas, houve 185 gols do Fluminense e 37 gols da Portuguesa. O maior artilheiro da história deste duelo é o centroavante tricolor Waldo, que assinalou 17 gols contra a Portuguesa da Ilha do Governador.

Arbitragem: