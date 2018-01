Recuperado após acidente, Léo Percovich retorna e comanda treino do sub-20 do Fluminense

Google Plus

Foto: Divulgação/Fluminense FC

O técnico Léo Percovich está de volta aos trabalhos em Xerém. Pouco mais de um mês após sofrer um acidente de carro, em Minas Gerais, que vitimou suas duas filhas, o treinador uruguaio e ex-goleiro do Fluminense apareceu com o braço imobilizado, comandou o treino desta terça-feira (23) e recebeu apoio dos jogadores.

O treinador foi afastado enquanto se recuperava do trauma e foi substituído pelo coordenador técnico Marcelo Veiga, que comandou o o time durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Fluminense foi eliminado na primeira fase da competição após ser derrotado por Tubarão (SC) e Marília (SP).

Léo Percovich sofreu um grave acidente de carro no dia 16 de janeiro, na BR-040, na altura do bairro da Glória, em Santos Dumont, Minas Gerais. O treinador estava a passeio com a esposa e os três filhos, quando o veículo caiu de uma ponte de 20 metros de altura. A filha mais nova, de cinco anos, e a mais velha, de 10 anos, não resistiram aos ferimentos e faleceram. Já o filho de oito anos e a esposa ficaram internados até o dia 3 de janeiro.