De Castilho a Fred: vestiário do Fluminense nas Laranjeiras ganha novo visual com fotos de ídolos

Foto: Divulgação/Fluminense FC

O vestiário do Fluminense no estádio das Laranjeiras ganhou um novo visual. As paredes foram decoradas com fotos de ídolos da história do clube. Os jogadores escolhidos saíram através da votação que os torcedores participaram nas redes sociais para eleger a escalação ideal de todos os tempos do Flu. O local foi inaugurado na segunda-feira (22) e poderá ser visitado através do tour.

A decoração é fruto de uma parceria entre Fluminense e Panini. Em dezembro, o Tricolor fez uma campanha nas redes sociais para que os torcedores escalassem o melhor Flu de todos os tempos, com os jogadores que mais marcaram época no clube. Os mais votados foram selecionados para ilustrar o vestiário do estádio das Laranjeiras.

Após quase oito mil votos, a "Escalação Histórica" do melhor Flu de todos os tempos ficou: Castilho; Carlos Alberto Torres, Ricardo Gomes, Thiago Silva e Branco; Rivellino, Romerito, Deco e Thiago Neves; Assis e Fred. O técnico mais votado foi Abel Braga.

Além dos jogadores mais votados, outros grandes nomes que se tornaram ídolos do clube também tiveram as fotos estampadas, como Preguinho, Pinheiro, Didi, Waldo, Washington, Félix, Samarone e Telê Santana, além de Oscar Cox que foi um dos fundadores do clube.

Confira as fotos do vestiário

Oswaldo Gomes, Preguinho, Castilho, Pinheiro, Didi, Waldo, Carlos Alberto Torres, Félix, Samarone e Rivellino (Foto: Mailson Santana/Fluminense FC)

Craques da década de 1960, 1970 e 1980, como Carlos Alberto Torres, Félix, Samarone, Rivellino, Branco, Ricardo Gomes e Romerito (Foto: Mailson Santana/Fluminense FC)

No fundo é possível ver as fotos de Rivellino, Branco, Ricardo Gomes e Romerito, e no canto direito o "Casal 20" Washington e Assis (Foto: Mailson Santana/Fluminense FC)

O "Casal 20" Washington e Assis, que marcou época nos anos 1980, ao lado de ídolos recentes como Thiago Silva, Thiago Neves, Fred e Deco (Foto: Mailson Santana/Fluminense FC)