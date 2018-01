Jogadores reagem nas redes sociais após homenagem do Fluminense; confira

Google Plus

Foto: Divulgação/Fluminense FC

O vestiário do Fluminense no estádio das Laranjeiras ganhou novo visual. Na última segunda-feira (22), o local foi inaugurado após receber a decoração com fotos de ídolos da história do clube. Entre os jogadores que foram lembrados estão Thiago Silva, Thiago Neves e Fred. Através das redes sociais, os jogadores reagiram a homenagem feita pelo Tricolor e deixaram mensagens de agradecimento.

+ De Castilho a Fred: vestiário do Fluminense nas Laranjeiras ganha novo visual com fotos de ídolos

A decoração é fruto de uma parceria entre Fluminense e Panini. Em dezembro, o Tricolor fez uma campanha nas redes sociais para que os torcedores escalassem o melhor Flu de todos os tempos, com os jogadores que mais marcaram época no clube. Os mais votados foram selecionados para ilustrar o vestiário do estádio das Laranjeiras. Entre eles estavam Thiago Silva, Thiago Neves e Fred.

Thiago Neves deixou mensagem no Twitter. O meia primeiramente agradeceu aos torcedores que votaram nele e depois afirmou estar feliz pela homenagem do Fluminense. Confira abaixo.

Muito feliz por ter entrado pra história e no hall dos ídolos de um clube GIGANTE como o @FluminenseFC! Incrível a homenagem, obrigado Fluzão! @FluminenseFC pic.twitter.com/fsadNsjhAr — Thiago Neves (@thneves10) 23 de janeiro de 2018

No Instagram, Fred respondeu a postagem do Fluminense com corações. Veja abaixo.

Também através do Instagram, Thiago Silva postou a imagem e deixou uma mensagem de agradecimento ao Fluminense: "Gratidão eterna!!! Obrigado ao Fluminense e aos TORCEDORES que me colocaram na escalação histórica do clube. Reconhecimento de um trabalho!!! Obrigado."