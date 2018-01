Google Plus

Fluminense encaminha contratação de lateral-direito Léo, ex-Flamengo

O Fluminense solucionou o problema em uma das lacunas restantes no elenco. Antes a lateral-direita contava apenas com Gilberto, mas agora terá o reforço de Léo, que pertence ao Flamengo e acertou por empréstimo de um ano. O jogador desembarcará no Rio de Janeiro nesta quarta-feira para realizar exames médicos. A informação foi divulgada pelo portal NETFLU.

Léo chega para disputar posição com Gilberto e ser testado como ala por Abel Braga. O lateral preenche a lacuna deixada após as saídas de Lucas, que não teve seu direito de compra exercido e retornou ao Palmeiras, e de Renato, que não teve seu contrato renovado e acertou com o Ceará.

Em 2015, quando atuava pelo Atlético-PR, o lateral foi agredido por Fred, ainda pelo Fluminense, na Primeira Liga. Na ocasião, o camisa 9 foi expulso e, depois de julgado, fora do resto da competição, viu o Tricolor terminar como campeão com gol de Marcos Jr., contra o mesmo Atlético-PR na decisão.

Léo disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Coritiba, emprestado pelo Flamengo. No Brasil, viveu sua melhor fase pelo Atlético-PR, em 2014. Fora dos planos do técnico Paulo César Carpegiani, o jogador passará por um novo empréstimo. O Flamengo ainda detém 50% dos direitos econômicos do atleta.