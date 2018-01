Jogo Fluminense x Portuguesa-RJ ao vivo online no Carioca

EM 2017... Fluminense e Portuguesa se enfrentaram no ano passado também pela Taça Guanabara. A partida foi realizada no estádio de Los Larios, em Xerém, e o Flu venceu por 3 a 0 com gols de Henrique Dourado, Léo e Gustavo Scarpa.





Fluminense e Portuguesa-RJ já se enfrentaram 72 vezes, com 59 vitórias do Tricolor, seis empates e sete vitórias da Lusa. Nestas partidas, houve 185 gols do Fluminense e 37 gols da Portuguesa. O maior artilheiro da história deste duelo é o centroavante tricolor Waldo, que marcou 17 gols.

Já a Portuguesa da Ilha se lamenta pelo empate com o Botafogo na primeira rodada. Após abrir 2 a 0 no placar, viu o alvinegro empatar o jogo no último minuto da partida. Na segunda rodada, empatou sem gols com o Madureira. A situação poderia ser mais confortável.

Até aqui foram dois jogos, com uma derrota e um empate. Na primeira rodada, com um time recheado de reservas e jogadores do sub-20, foi derrotado pelo Boavista por 3 a 1. Na rodada seguinte, pela primeira vez com a maioria dos titulares, empatou sem gols com o Botafogo.

O Fluminense ainda não venceu no Campeonato Carioca e precisa da vitória para não correr risco de ficar de fora da segunda fase da Taça Guanabara. O Tricolor é o lanterna do Grupo C com apenas 1 ponto.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe a partir de agora o tempo real da partida entre Fluminense x Portuguesa-RJ, pela 3ª rodada da Taça Guanabara. A bola rola às 21h45 (de Brasília), no estádio Giulite Coutinho. Fiquem ligados com a VAVEL Brasil!