Fluminense encara Portuguesa em busca da primeira vitória no Carioca

Ainda sem saber o que é vencer no Campeonato Carioca, o Fluminense vai até Giulite Coutinho enfrentar a Portuguesa, nesta quarta-feira (24), às 21h45 (de Brasília). Com uma derrota e um empate, o Tricolor amarga a lanterna do Grupo C, enquanto a Lusa ocupa a terceira colocação junto com Botafogo.

No momento, o Boavista é o líder com seis pontos, seguido pelo Macaé, que tem quatro. Por isso, o Flu encara esta partida como uma pequena 'decisão', pois qualquer tropeço pode complicar ainda mais sua situação na tabela.

O último confronto entre as equipes aconteceu pelo Carioca do ano passado, coincidentemente também pela terceira rodada da Taça Guanabara. Em Los Larios, o Fluminense venceu a Portuguesa por 3 a 0, com gols de Henrique Dourado, Leo Pelé e Gustavo Scarpa. Relembre aqui.

Abel deve manter time que empatou com Botafogo

O técnico Abel Braga, de um modo geral, gostou da atuação do Flu no empate sem gols contra o Botafogo. Após primeiro tempo fraco, o time cresceu na etapa final e criou várias oportunidades de gol, tendo um, inclusive, anulado. Sendo assim, a equipe desta quarta-feira deve ser quase a mesma do clássico, com exceção de Ayrton, que deve ganhar nova chance na vaga de Marlon.

O atacante Marcos Jr, que atingiu a marca de 200 jogos pelo Flu, comentou a expectativa para o confronto diante da Portuguesa: ''Apesar das dificuldades físicas, o time está bem tecnicamente. Esperamos vitória, o Fluminense precisa ganhar. Só pensamos nos três pontos. É só o começo do ano. Os times pequenos treinam faz mais tempo. Então, com o andamento do trabalho, esperamos melhorar'', disse o camisa 35.

Sendo assim, o Fluminense deve ir a campo com: Julio César; Gum, Renato Chaves, Ibañez; Gilberto, Jadson, Douglas, Sornoza, Ayrton; Marcos Junior, Pedro.

Portuguesa confiante por bom resultado contra o Flu

O 2 a 2 na estreia diante do Botafogo serviu de parâmetro para a preparação da Portuguesa. Mesmo cedendo o empate – chegou a estar vencendo por 2 a 0 –, o técnico e os jogadores mostraram-se satisfeitos, mais pela atuação da equipe como um todo, do que pelo resultado em si. Para o zagueiro Marcão, a Lusa deve manter o foco para conseguir, enfim, vencer no Carioca, após dois empates seguidos:

''A verdade é que queríamos ganhar em casa, mas neste campeonato sabemos que o importante é pontuar e não deixar o adversário disparar. Estamos confiantes em realizar um bom jogo contra o Fluminense. Já mostramos que podemos competir de igual para igual, como fizemos contra o Botafogo. Agora é se concentrar e ter foco total na partida para sair com a vitória'', afirmou.

Para o time que vai campo, o técnico João Carlos Ângelo deve manter a base dos últimos jogos, com: Milton Raphael; Cassio, Luan, Marcão, Diego Maia; Muniz, Jhonnatan, Maicon Assis, Sassá; Alexandro, Romarinho.