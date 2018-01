Abel critica atuação do Flu após empate contra Portuguesa: ''Jogo horroroso para nós''

Foto: Lucas Merçon / Fluminense F.C.

O Fluminense ainda não sabe o que é vencer no Campeonato Carioca. Nesta quarta-feira (24), o Tricolor teve a chance de desencantar na temporada, mas jogou mal e apenas empatou sem gols com a Portuguesa. Além disso, a situação do time na tabela é preocupante: segue na lanterna do Grupo C, agora com dois pontos, faltando somente duas rodadas para o fim da Taça Guanabara.

O técnico Abel Braga, em coletiva após a partida, reconheceu a superioridade da Lusa, que chutou duas vezes na trave, e criticou a atuação do Flu:

"Foi um jogo horroroso para nós. O empate para nós não valeu nada. Vou ser sincero, tivemos sorte de conseguir empatar. O resultado foi injusto pra Portuguesa. Árbitro teve um erro grosseiro a meu favor naquele pênalti. Foi muito pênalti. Não podemos falar nada. Time da Portuguesa foi superior. Tentamos colocar jogadores rápidos, mas no coletivo fomos inferiores'', disse o comandante.

Abel tem mudado com frequência o esquema tático durante os jogos. Inicialmente, 3-5-2, posteriormente, 4-3-3. Mesmo com pontos positivos, a nova formação ainda carece de ajustes:

"São dois jogos sem sofrer gol. Contra Botafogo esse esquema (352) foi muito bom. Hoje, foi muito ruim. Quando você está muito abaixo do que pode render, não será a formatação tática que vai dizer se foi bom ou ruim. Jadson é um jogador de chegada e tá jogando de primeiro volante. Não temos Richard, nem Airton. Caio entrou muito bem, deu uma chegada mais na área. Uma coisa parou de acontecer, que é o número excessivo de sofrer gol. Mas a chegada no ataque não tá legal. São coisas pra gente consertar".

O treinador aproveitou para elogiar a atuação do jovem zagueiro Ibañez: ''Não saímos derrotados porque papai do céu não quis, porque a Portuguesa foi muito superior. Vou tentar (352) até onde dá. Nossas melhores jogadas foram com o Ibañez. O garoto estava com confiança, essa confiança parece que faltou em muita gente.''

Com a classificação ameaçada, o Fluminense volta a campo no próximo domingo (28), quando encara o Madureira, às 19h (de Brasília), no Raulino de Oliveira.