Fluminense atinge marca negativa de 1981 ao empatar com a Portuguesa

Foto: Lucas Merçon / Fluminense F. C.

O empate sem gols com a Portuguesa nesta quarta-feira (24), pela terceira rodada da Taça Guanabara, fez o Fluminense atingir marca negativa que durava décadas. Desde 1981, o Tricolor não sabia o que era passar as três primeiras rodadas do Campeonato Carioca sem vitórias. Naquele ano, o time ficou em igualdade com Olaria (0 x 0), Americano (2 x 2) e Bangu (3 x 3), conseguindo o triunfo apenas no quarto jogo contra o Serrano (2 x 1).

Após 37 anos, o roteiro se repetiu. O Fluminense desta atual temporada iniciou o Estadual com derrota para o Boavista e empates sem gols com Botafogo e Portuguesa. Um início de temporada ruim que pode culminar numa eliminação precoce às semifinais. O Tricolor é o lanterna do Grupo C e tem somente dois pontos, restando apenas duas rodadas para o fim da Taça Guanabara.

Mesmo que vença os próximos jogos, o time de Abel terá que torcer por uma combinação de resultados para ter chances de avançar na competição. Mediante da dificuldade, o próprio técnico jogou a toalha: ''Nós vamos procurar a melhor equipe sempre e tentar ganhar. Esse empate pra nós não servia. Essa situação está complicadíssima, acho até impossível. Quando você não depende de si, fica difícil'', frisou.

Buscando desencantar na temporada, o Fluminense volta a campo no próximo domingo (28), quando encara o Madureira, às 19h (de Brasília), no Raulino de Oliveira.