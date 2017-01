Jogo Fortaleza x Bahia ao vivo online na Copa do Nordeste 2017

Atualiza o conteúdo

Nesta quinta-feira (26),às 22h30 (horário de Brasília), os tricolores Fortaleza e Bahia fazem um grande clássico na Arena Castelão, em Fortaleza, em partida que fecha a primeira rodada da Copa do Nordeste 2017. Os dois maiores e mais fortes clubes do grupo querem vencer para largar na frente em relação ao rival.

O Fortaleza vem com muita moral para a partida. Mesmo com a desconfiança do torcedor neste início de temporada, por conta das atuações abaixo do esperado, o Tricolor do Pici venceu o rival Ceará no último domingo (22) e o clima ficou mais ameno. Uma vitória diante de um forte adversário como o Bahia deixaria tudo ainda mais tranquilo.

O Bahia faz sua estreia oficial na temporada. O Esquadrão de Aço só jogou duas vezes esse ano, mais exatamente na Florida Cup, quando enfrentou os alemães do Wolfsburg e os argentinos do Estudiantes. Este será o primeiro teste para valer nesta temporada e uma vitória fora de casa em cima de um rival seria um bom jeito de começar o novo ano.

A vitória no último domingo (22) diante do Ceará no Clássico-Rei mudou o clima no Pici. Mesmo com a desconfiança ainda em cima do elenco, o time parece ter encontrado uma forma de jogar juntos. Mesmo assim, o volante Jefferson, que vai jogar de lateral-direito nesta quinta-feira (26), falou da importância do clássico de tricolores contra o Bahia e que o clube baiano vem com tudo em busca da vitória, assim como o Fortaleza.

"O Bahia vem pra vencer, assim como a gente, vai ser um jogo muito disputado, bem competitivo e a gente vai tentar o triunfo mais uma vez". Além disso, ele falou da situação de jogar na lateral, tendo em vista que sua posição de origem é na volância: "Eu me sinto totalmente confortável jogando de lateral. Já joguei diversos jogos ali, tenho uma certa experiência, estou bem tranquilo para disputar aquela posição e jogar quando for solicitado".

Sem o lateral-direito Felipe, com uma contusão no joelho, como já dito acima, Jefferson irá ocupar sua posição. Quem era dúvida até esta quarta era o meia-atacante Gabriel Pereira, destaque do time neste início de ano, que levou um "tostão" no treino, mas que vai à campo. De resto, Hemerson Maria escalará o mesmo time que venceu o Ceará.

O Bahia não fez jogos oficiais ainda nesta temporada, ou seja, esse será o primeiro confronto "valendo" para o tricolor. Com isso, o técnico da equipe, Guto Ferreira, tratou de ressaltar a dificuldade dessa estreia oficial na temporada, principalmente em um clássico, mas disse que espera que seus comandados deem uma boa primeira impressão.

"A gente vai enfrentar uma equipe competitiva. O fato de ganhar o clássico deixa eles com muita moral. Mas, hoje, o estágio que o Bahia está, principalmente no primeiro semestre, onde o Bahia é um dos grandes, sempre vai ter que jogar para fazer valer da sua condição de grande. Então, nós temos que jogar sempre fazer o nosso melhor, independente de quem. É assim que a gente tem que pensar. Agora, a pressão na medida. Não acima da medida. Não encarar como isso ou aquilo".

"É uma partida de início de temporada. Logicamente, é bom causar uma boa impressão, mas se, por ventura, não acontecer, existe um estágio para atingir essa condição de um jogo vistoso, em que a equipe tem que ser extremamente competitiva e mostrar muito mais".

O treinador do Esquadrão tem três desfalques para a partida. Os volantes Feijão e Yuri e o atacante Edigar Junio se recuperam de lesão e não vão a campo. Por outro lado, o Bahia terá a estreia de três jogadores: o lateral-esquerdo Armero e dos meias Zé Rafael e Allione. Renato Cajá, Tinga, Lucas Fonseca, Edson, Matheus Reis e Wellington Silva ficaram em Salvador em preparação para a estreia no Campeonato Baiano. Além disso, Guto Ferreira também contará o talento do meia Juninho e do sempre matador Hernane.

Você acompanha com nós o clássico entre Fortaleza x Bahia, pela primeira rodada da Copa do Nordeste 2017.

Amigo leitor da VAVEL Brasil, seja bem-vindo a mais uma transmissão online.