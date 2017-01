Resultado Fortaleza x Bahia na Copa do Nordeste (0-0)

INCIDENCIAS: Partida válida pelo Grupo B da Copa do Nordeste, disputada no estádio do Castelão, em Fortaleza

Jogo foi marcado por erros de arbitragem. O Bahia teve um gol corretamente anulado por assistência de Allione, que estava impedido. Mas a expulsão de Juninho foi exagerada pelo segundo cartão ocorrer em falta normal de jogo. O segundo tempo teve mais pedidos de pênalti ignorados e a partida terminou no 0 a 0.

Fortaleza se esforçou com jogador a menos, mas o Bahia, mesmo com a expulsão de Juninho no primeiro tempo, resistiu e conseguiu arrancar um empate em plena Arena Castelão. Um ponto para cada equipe na estreia na Copa do Nordeste.

48' FINAL DE JOGO! 0 A 0 NA ESTREIA DE BAHIA E FORTALEZA, NO CASTELÃO!

45' +3 minutos de acréscimos.

44' Alan cruza nas mãos do goleiro Jean.

43' Jackson cobrou na barreira e o chute no rebote foi fácil ao goleiro Boeck.

42' Falta boa para o Bahia, próxima da área.

40' TROCAS: No Bahia, sai: Armero. Entra: Éder.

No Fortaleza, sai: Rodrigo Andrade. Entra: Patuta.

39' Lúcio Flávio cruza e Jackson corta pelo Bahia.

37' Bahia troca passes no meio de campo.

Público: Pagantes - 8.202. Não pagante - 890. Público Total - 9.092.

35' DEFEEEEEENDE JEAN! Lúcio Flávio tem chance clara em cabeçada, mas o goleiro do Bahia brilha no puro reflexo para salvar!

34' Wesley carrega pelo Fortaleza e é desarmado.

32' Hernane cava escanteio ao Bahia em nova investida da esquerda.

31' Armero cruza pelo Bahia e a bola vai direto na rede pelo lado de fora, sem perigo.

29' PRA FORAAAA! Ligger carrega para o ataque, finaliza e manda próximo ao travessão! Tiro de meta.

27' UUUUUH! Jeferson engatilha o chute e manda alto demais.

24' Bahia arrisca sair de trás e jogo fica em aberto, com chance dos dois lados, mas faltando o último passe.

21' Régis cavou um escanteio em finalização, ele mesmo cobrou, mas defesa do Fortaleza afasta.

20' TROCA NO BAHIA: Sai: Allione. Entra: Diego Rosa.

19' Bahia respira com jogo parado e jogadores ouvem instruções do técnico Guto Ferreira.

18' Levantamento da esquerda do Fortaleza, Lúcio Flávio se joga na bola de maneira acrobática, mas o desvio sai com pouca força e Jean defende sem complicações.

17' Allione escapa e pede pênalti do outro lado do campo, mas nada marcado mais uma vez.

17' Mais uma finalização a gol, a bola vem fraca e Jean defende firme no centro da meta. Pressão do leão cearense.

17' Gabriel faz boa jogada na esquerda, chuta cruzado e o goleiro Jean defende no chão.

15' SALVA-SE O BAHIA! Lúcio Flávio recebe na frente da área, encobre o goleiro Jean, a bola vai devagar e Tiago tira em cabeçada sobre a linha! Zagueiro evita o primeiro gol da partida!

13' Allione comete falta no ataque. Bola ao Fortaleza mais uma vez.

12' Fortaleza na posse de bola e Bahia atrás do meio de campo, à espera.

9' Rodrigo Andrade lança para área e o goleiro Jean defende firme, sem problemas.

8' Fortaleza é todo ataque. Longo segundo tempo aos baianos.

7' PERDEU! Condição legal no passe para Gabriel Pereira e o atacante desperdiçou sendo travado pela zaga, cara a cara com o goleiro. Árbitro marcou só tiro de meta.

5' Falta marcada do ataque do Fortaleza na área do Bahia.

4' Escanteio ao Fortaleza.

3' CARTÃO AMARELO! Hernane, atacante do Bahia. Matou a investida adversária.

2' Gastón cruza por baixo e a defesa do Bahia afasta com Tiago.

TROCA NO FORTALEZA: Sai: Vacaria. Entra: Alan Vieira.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! SAÍDA DO BAHIA!

Equipes retornam ao campo. Fortaleza postado à esquerda e Bahia à direita.

Público melhorou ao longo do primeiro tempo, mas, pelo tamanho do Castelão, não chega a ser bom. Torcedores concentrados no setor em frente às cabines, próximos à linha central do campo.

Régis do Bahia: "Equipe começou bem. Agora temos um jogador a menos, infelizmente tivemos a expulsão do Juninho. Precisamos ser inteligentes para não tomar o gol e explorarmos o contra-ataque", avisou.

Rodrigo Andrade do Fortaleza: "Equipe está com uma pegada forte, mas tem que ter tranquilidade para aproveitar com um jogador a mais. Vamos voltar mais tranquilos para poder trabalhar a bola e poder sair com os três pontos", disse o camisa 10 dos mandantes.

47' FINAL DO PRIMEIRO TEMPO! 0 A 0 NO CASTELÃO!

45' + 2 minutos

43' CARTÃO AMARELO! Goleiro Jean, do Bahia, por reclamar com o árbitro.

42' Bahia ficou com jogador a menos e agora precisará se superar no segundo tempo.

41' Régis pega a sobra da jogada baiana e finaliza mal pela linha de fundo. Sem perigo.

40' CARTÃO AMARELO! Vacaria já pedia o cartão anteriormente e dessa vez levou. Reclamou e tomou o risco de ser expulso. Fortaleza administra a situação o retirando da confusão.

39' IMPEDIMENTO! Falta cobrada pelo Fortaleza e Anderson Uchôa aparece adiantado.

37' EXPULSO! Juninho recém havia recebido o cartão amarelo e levou o vermelho por agarrar o adversário.

Bahia com um jogador a menos na partida.

35' CARTÃO AMARELO! Juninho pelo Bahia. Segundo cartão do tricolor baiano.

33' Entrada desnecessária do jogador do Fortaleza no ataque e mais uma falta marcada.

31' Lúcio Flávio e Renê Junior se desentendem novamente. Alguém avisa Junior que ele já tem cartão amarelo?

30' Meia hora de jogo com o Bahia mais presente no campo de ataque, porém, sem chances além do gol impedido.

29' Juninho arrisca a gol pelo Bahia, manda sem força e à esquerda da meta.

27' Guto Ferreira não gosta dos sucessivos erros de passe do Bahia.

25' Jogo perde em ritmo. Bahia mais com a bola.

24' Falta cometida por Allione no ataque baiano. Assistente apontou essa.

23' IMPEDIMENTO! Lúcio Flávio à frente pelo Fortaleza.

21' Jogadores se desentendem na beira do gramado e jogo ficou parado. Não houve aplicação de cartões aos esquentados.

20' Bahia tenta crescer no jogo após o gol anulado.

Sobre o gol anulado, Allione, que dá a assistência para Hernane finalizar, estava impedido. Portanto, a irregularidade no ataque do Bahia existiu no primeiro momento.

17' NÃO VALEU! Hernande recebe passe dentro da área, tira do goleiro, mas é marcado impedimento no gol. Jogador estava em posição legal e errou o assistente!

16' Eduardo tenta passe à frente, manda errado e a bola sai na linha de fundo. Bola ao Fortaleza.

15' UUUUH! Bahia ataca com Régis pela esquerda e a zaga do Fortaleza corta de maneira providencial. Na sequência do lance, falta marcada para o Leão cearense cobrar na defesa.

14' Bola passa à direita, pela linha de fundo e o Bahia ganha um tiro de meta para respirar na partida.

13' ESPAAAALMA! Rodrigo Andrade mandou o chute de longe e o goleiro Jean foi buscar no canto! Escanteio!

12' FALTA FORTE! Fortaleza se mandava ao ataque e Renê Junior cometeu a infração no contra-golpe. Cartão amarelo para ele!

9' Fortaleza roda a bola em busca de espaços.

7' Lances iniciais serviram para o torcedor reclamar com o árbitro da partida. Jogo fica no 0 a 0.

6' Juninho recebe lançamento, divide com a defesa, pede falta e novamente o jogo segue no Castelão.

5' Jogo fica em um perde e ganha no meio de campo. Bahia não se intimida fora.

3' Falta cobrada para área e Marcelo Boeck defende o cruzamento sem problemas.

2' Zé Rafael sofre falta e Bahia vai erguer na área.

1' Lúcio Flávio tenta lance na área, reclama de pênalti, mas árbitro manda seguir e Bahia sai de trás.

0' COMEÇA O JOGO! Saída dos mandantes do Fortaleza!

Saída de bola é do Fortaleza! Vamos juntos com a Copa do Nordeste 2017!

EQUIPES NO GRAMADO! Fortaleza exibe uniforme em vermelho e vinho.

Bahia de camisas brancas e calções azuis.

22:10 Público começa a melhorar no Castelão. Jogo dos tricolores promete fortes emoções.

22:02 Temperatura em Fortaleza na casa dos 28 graus e umidade relativa do ar em 70%. Condições climáticas para a estreia de logo mais.

21:54 Elenco dos cearenses sobe ao gramado para a atividade

21:51 Fortaleza dá início à caminho ao título inédito, enquanto o Bahia vai para o tricampeonato, já que foi bicampeão em 2001 e 2002

21:48 Times já já devem subir para o campo de jogo para realizar o último aquecimento antes da bola rolar

21:45 Tricolores estão no Grupo B, que ainda é composto por Moto Club-MA e Altos-PI. Os times estão se enfrentando neste momento no Castelão, em São Luís

21:42 Guto Ferreira tem como opções entre os reservas: Anderson, Eder, Rodrigo Becão, Júnior, Matheus Sales, Diego Rosa, Mário e Gustavo

21:40 BAHIA CONFIRMADO! O Esquadrão de Aço está escalado para o jogo com: Jean; Eduardo, Tiago, Jackson e Armero; Juninho, Renê Júnior e Régis; Zé Rafael, Hernane e Allione.

21:38 No banco, Hemerson Maria tem à disposição: Matheus (G), Max (G), Allan Vieira, Gabriel Teixeira, Bruno Melo, Eduardo, Wesley, Patuta e Bruninho

21:36 FORTALEZA DEFINIDO! O Leão do Pici vai a campo com: Marcelo Boeck; Jefferson, Heitor, Ligger e Gastón Filgueira; Anderson Uchôa, Vacaria e Rodrigo Andrade; Gabriel Pereira, Juninho Potiguar e Lúcio Flávio.

21:33 Equipes escaladas! Em instantes, as escalações.

21:30 Times já chegaram ao Castelão e em uma hora a bola vai rolar.

Nesta quinta-feira (26), às 22h30 (de Brasília), Fortaleza e Bahia fazem um grande clássico na Arena Castelão, em Fortaleza, em partida que fecha a primeira rodada da Copa do Nordeste 2017. Os dois maiores e mais fortes clubes do grupo querem vencer para largar na frente em relação ao rival.

O Fortaleza vem com muita moral para a partida. Mesmo com a desconfiança do torcedor neste início de temporada, por conta das atuações abaixo do esperado, o Tricolor do Pici venceu o rival Ceará no último domingo (22) e o clima ficou mais ameno. Uma vitória diante de um forte adversário como o Bahia deixaria tudo ainda mais tranquilo.

O Bahia faz sua estreia oficial na temporada. O Esquadrão de Aço só jogou duas vezes esse ano, mais exatamente na Florida Cup, quando enfrentou os alemães do Wolfsburg e os argentinos do Estudiantes. Este será o primeiro teste para valer nesta temporada e uma vitória fora de casa em cima de um rival seria um bom jeito de começar o novo ano.

A vitória no último domingo (22) diante do Ceará no Clássico-Rei mudou o clima no Pici. Mesmo com a desconfiança ainda em cima do elenco, o time parece ter encontrado uma forma de jogar juntos. Mesmo assim, o volante Jefferson, que vai jogar de lateral-direito nesta quinta-feira (26), falou da importância do clássico de tricolores contra o Bahia e que o clube baiano vem com tudo em busca da vitória, assim como o Fortaleza.

"O Bahia vem pra vencer, assim como a gente, vai ser um jogo muito disputado, bem competitivo e a gente vai tentar o triunfo mais uma vez". Além disso, ele falou da situação de jogar na lateral, tendo em vista que sua posição de origem é na volância: "Eu me sinto totalmente confortável jogando de lateral. Já joguei diversos jogos ali, tenho uma certa experiência, estou bem tranquilo para disputar aquela posição e jogar quando for solicitado".

Sem o lateral-direito Felipe, com uma contusão no joelho, como já dito acima, Jefferson irá ocupar sua posição. Quem era dúvida até esta quarta era o meia-atacante Gabriel Pereira, destaque do time neste início de ano, que levou um "tostão" no treino, mas que vai à campo. De resto, Hemerson Maria escalará o mesmo time que venceu o Ceará.

O Bahia não fez jogos oficiais ainda nesta temporada, ou seja, esse será o primeiro confronto "valendo" para o tricolor. Com isso, o técnico da equipe, Guto Ferreira, tratou de ressaltar a dificuldade dessa estreia oficial na temporada, principalmente em um clássico, mas disse que espera que seus comandados deem uma boa primeira impressão.

"A gente vai enfrentar uma equipe competitiva. O fato de ganhar o clássico deixa eles com muita moral. Mas, hoje, o estágio que o Bahia está, principalmente no primeiro semestre, onde o Bahia é um dos grandes, sempre vai ter que jogar para fazer valer da sua condição de grande. Então, nós temos que jogar sempre fazer o nosso melhor, independente de quem. É assim que a gente tem que pensar. Agora, a pressão na medida. Não acima da medida. Não encarar como isso ou aquilo".

"É uma partida de início de temporada. Logicamente, é bom causar uma boa impressão, mas se, por ventura, não acontecer, existe um estágio para atingir essa condição de um jogo vistoso, em que a equipe tem que ser extremamente competitiva e mostrar muito mais".

O treinador do Esquadrão tem três desfalques para a partida. Os volantes Feijão e Yuri e o atacante Edigar Junio se recuperam de lesão e não vão a campo. Por outro lado, o Bahia terá a estreia de três jogadores: o lateral-esquerdo Armero e dos meias Zé Rafael e Allione. Renato Cajá, Tinga, Lucas Fonseca, Edson, Matheus Reis e Wellington Silva ficaram em Salvador em preparação para a estreia no Campeonato Baiano. Além disso, Guto Ferreira também contará o talento do meia Juninho e do sempre matador Hernane.

