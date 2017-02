Na reestreia de Marquinhos Santos, Fortaleza visita Moto Club visando liderança do Grupo B

INCIDENCIAS: partida válida pela quarta rodada da fase de grupos da copa do nordeste 2017, a ser realizada no estádio castelão, em são luís, maranhão

Nesta quarta-feira (22), o Moto Club recebe o Fortaleza às 21h45 no Castelão, em São Luís, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. Em dois diferentes opostos, as equipes esperam definir seus destinos na partida. Para o tricolor cearense a partida pode ser uma oportunidade para tomar a liderança do grupo. Já para o time da casa, a partida pode levar a primeira vitória na competição.

O Moto Club vai a campo sabendo exatamente do que precisa: de uma vitória. A equipe maranhense vem de duas derrotas seguidas no torneio, sendo a última delas diante do seu adversário para esta partida. No campeonato estadual, a equipe vem de um empate diante do Cordino. Para continuar sonhando com a classificação para a próxima fase, a equipe precisa de uma vitória diante do Fortaleza.

Já os visitantes vão a campo em busca de subir cada vez mais de posição na tabela. Caso vença, a equipe poderá tomar a liderança do grupo que está com o Bahia. No campeonato estadual, a equipe vem de uma vitória diante do Uniclinic.

Jefferson pede cautela diante do adversário

Na segunda posição do grupo, o Fortaleza terá a classificação bem encaminhada caso vença o jogo. O jogador Jefferson, porém, prega cautela diante do adversário e pede atenção para a partida: “Não podemos nos enganar com a posição do Moto Club. Vai ser um jogo difícil. No turno, tivemos uma boa atuação, controlamos a partida, porém, demos dois vacilos que quase nos custaram o empate. Vamos fazer um excelente jogo novamente, atento aos detalhes para não termos nenhum susto.”, exclamou o atleta.

Aproveitado em todas as partidas do Fortaleza em 2017 e utilizado como meia, volante e lateral, o jogador exalta sequência em campo: “Existe um desgaste grande quando se está em uma maratona como essa, mas estamos nos preparando bem e no intervalo entre um jogo e outro a gente faz o que pode para se recuperar da melhor forma. Esse é o segredo para atuar em todas as partidas.”, afirmou.

Em São Luís desde segunda-feira (20), o jogador que já chegou a marca de 80 jogos como profissional espera chegar a sua centésima partida com a camisa do tricolor cearense: “É uma marca importante, ultrapassar os 80 jogos como profissional num momento legal da minha carreira. Estou me sentindo à vontade e muito feliz aqui no Fortaleza. Essa felicidade só me dá ainda mais confiança para continuar meu trabalho. Vou seguir focado e quero atingir a marca de 100 jogos como profissional aqui no clube.”, finalizou o jogador.

Moto Club busca melhorias para evoluir na competição

Estreando no comando do time em empate diante do Cordino, o técnico Marcelo Vilar busca correções para que sua equipe possa evoluir na competição. “Não sei se pelo desgaste da sequência de jogos que o time vem tendo, mas eu senti a equipe muito pesada, sem velocidade, em conseguir fazer as transições com força, então é preciso a gente avaliar isso direito. Eu vi o esforço dos jogadores, mas a gente tem que ser realista e buscar a solução pra isso.”, afirmou o treinador nesta segunda-feira.

Falando em buscar soluções, o técnico levantou um agravante ao afirmar que a falta de treinamentos na temporada será uma grande dificuldade para a equipe: “Tem um problema, porque se corrige isso com treinamentos e a gente não vai poder treinar. A verdade é essa. Estava analisando e o time estava bastante pesado. Vamos analisar e ver se foi realmente o resgaste.”, finalizou o técnico.

A equipe esteve em busca de reforços, mas o jogador contratado não foi inscrito para a competição e não poderá jogar diante do Fortaleza.