Marquinhos Santos minimiza empate em reestreia no Fortaleza: "Precisamos de tempo"

Foto: Divulgação / Fortaleza

Em partida que marcou a reestreia de Marquinhos Santos como comandante do Fortaleza, o Leão do Pici visitou o Moto Club na noite desta quarta-feira (22) pela quarta rodada da Copa do Nordeste 2017. O retorno, contudo, terminou empatado por 1 a 1, e o novo velho treinador pediu calma para os torcedores, acreditando que tempo é um fator determinante para que os jogadores se encaixem novamente em seu esquema.

Na sua primeira passagem, Marquinhos também enfrentou situações onde tinha jogadores criticados e esquemas que não atraiam o torcedor tricolor. Com tempo, ele conseguiu encaixar a situação ao seu modo de entender o jogo e o time passou a ser mais consistente, dando-o credibilidade com o torcedor. E foi exatamente tempo que ele pediu a quem responde.

"Precisamos de calma, porque assim como foi na minha primeira passagem, havia jogadores que estavam sendo criticados, mas depois acabaram encaixando na equipe. Temos que ter tranquilidade para conseguir evoluir", frisou o reestreante.

Analisando o que foi o jogo em si, porém, Marquinhos Santos não se mostrou muito contente visto a falta de 'consistência' nos dois tempos do jogo que faltou para seu time. "Tivemos dois tempos distintos. Um primeiro tempo onde controlamos, marcamos um gol, porém poderíamos ter feito mais. No segundo, não produzimos a mesma coisa. Até tentamos algumas substituições, mas quando tivemos a chance de matar o jogo, não o fizemos. Eles aproveitaram a bola parada que tiveram e empataram", observou.

No gol de empate do Moto Club, o bandeira acabou não marcando um impedimento existente na jogada, que resultou na falta, sucedida pelo gol de empate. O treinador tricolor não esqueceu a ocasião, mas não jogou a responsabilidade para a arbitragem. "O bandeira foi muito infeliz no lance. Não é jogando responsabilidade, apenas constatando", comentou.

O empate deixou o Fortaleza isolado na primeira colocação do Grupo B, mas o Bahia ainda pode ultrapassar o tricolor cearense. O torcedor tricolor vai ter a chance de ver Marquinhos Santos em ação novamente pela Copa do Nordete no próximo dia 11, quando o Leão recebe o Altos.