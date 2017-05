Vivendo momento conturbado internamente, Fortaleza anuncia saída de Marquinhos Santos

Foto: Saulo Roberto/Fortaleza EC

O Fortaleza confirmou na tarde desta terça-feira (2) a saída do técnico Marquinhos Santos, que encerra sua segunda passagem pelo clube tricolor. O profissional de 37 anos deixa o cargo em um momento turbulento no Pici, onde várias mudanças na diretoria estão acontecendo após os fracassos na Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Cearense.

Eliminado pelo Ferroviário na semifinal do Estadual, o Fortaleza entrou em período de intertemporada, mas o que deveria ser um tempo de tranquilidade e foco para a Série C se transformou em um momento para mudanças drásticas. Além de Marquinhos Santos, o auxiliar técnico Edison Borges e o preparador físico Glaydiston Ananias também tiveram suas saídas anunciadas.

Profundas modificações estão acontecendo no Fortaleza, tudo isso as vésperas da estreia na terceira divisão. O presidente Jorge Mota, o vice Ênio Mourão e o segundo vice Evangelista Torquato entregaram seus cargos. O presidente do Conselho Deliberativo, Marcello Desidério, assume o clube por 30 dias e deverá convocar novas eleições.

Na primeira passagem pelo FEC, em 2016, Marquinhos Santos esteve à frente do time em 36 partidas, com 19 vitórias, nove empates e oito derrotas, conquistando o título estadual. Neste ano, foram nove jogos comandando o Tricolor, vencendo em três oportunidades, com quatro empates e duas derrotas.

Marquinhos Santos tem seu nome especulado no Vitória, de acordo com a imprensa cearense e os principais setoristas do Leão. Daniel Frasson, coordenador técnico das categorias de base do clube, assumirá o time interinamente. A diretoria, mesmo passando por uma grande transição, já trabalha para trazer um novo treinador. Paulo Bonamigo e Dado Cavalcanti são cogitados internamente.

O próximo jogo do Fortaleza será diante do Remo, no dia 14 de maio, às 19h, no estádio Mangueirão, em Belém, pela primeira rodada do Grupo A do Brasileirão Série C.