Resultado Fortaleza x Sampaio pelas semifinais da Série C 2017 (1-0)

Ficamos por aqui com mais essa transmissão em tempo real pela VAVEL Brasil! Obrigado a todos que acompanharam até aqui este jogo emocionante pela semifinal da Série C do Campeonato Brasileiro! Um abraço a todos e até a próxima.

A vitória dá a vantagem para o Fortaleza jogar pelo empate em São Luís. Além da igualdade, avança à final com vitória ou derrotas por um ou mais gols de diferença desde que marque um ou mais tentos (2 a 1, 3 a 2, etc). Para o Sampaio avançar, só a vitória por dois interessa. Triunfo por 1 a 0 dos donos da casa no sábado leva aos pênaltis.

90+5' FIM DE PAPO NO CASTELÃO! Fortaleza é melhor no jogo, bate o Sampaio Corrêa por 1 a 0 e leva vantagem para a partida de volta, no próximo sábado (7).

90+4' Vamos até os 50! Mais um!

90+2' Chance para o Sampaio na bola parada não é aproveitada.

90' Mais quatro de acréscimo!

89' UUUUUUUUUUUHHHHHH!!!! REGINALDO JUNIOR PERDEU O EMPATE! Atacante passou pela marcação e, de cara com Boeck, acabou pegando errado na bola, mandando para fora. Quase a igualdade!

88' ALEX ALVEEEESSSSSS!!! Paulo Sérgio recebe bola na entrada da pequena área e chuta de primeira, de chapa, mas o goleiro do Sampaio, bem colocado, conseguiu fazer a defesa, salvando o que seria o segundo gol do Fortaleza.

86' Felipe Marques arrisca chute de fora, mas Boeck fica com ela.

84' SUBSTITUIÇÃO DO FORTALEZA! Sai: Leandro Lima. Entra: Rony.

83' Jô sobe em cruzamento, mas manda por cima do gol.

81' SUBSTITUIÇÃO NO FORTALEZA! Sai: Leandro Cearense. Entra: Paulo Sérgio.

80' Felipe Marques recebe boa bola lançada, mas Boeck chega primeiro.

78' UUUUHHHHH!!! Jô recebe na direita, tira da marcação, puxando para a esquerda, e bate com força. O desvio aconteceu para escanteio quando a bola saiu pro cima do travessão.

76' CARTÃO AMARELO PARA ODAIR LUCAS!

75' CARTÃO AMARELO PARA REGINALDO JUNIOR!

74' SUBSTITUIÇÃO NO FORTALEZA! Sai: Éverton. Entra: Jô.

74' Fortaleza chega com Bruno Melo, pela esquerda, que arriscou forte para o gol, mas Alex Alves fez a defesa.

73' QUE ISSO! Fortaleza vinha num contra-ataque de três contra um, mas não conseguiu tomar a decisão correta no passe.

72' Sampaio aparece mais no campo de ataque nesse segundo tempo.

68' Cruzamento do Marlon, fechado, vai na cabeça de Odair no segundo poste, mas ele mandou o cabeceamento para fora.

67' SUBSTITUIÇÃO NO SAMPAIO! Sai: Zaquel. Entra: Reginaldo Jr.

67' Falta para o Sampaio pela esquerda!

63' ODAIR SALVA O SAMPAIO! Bola alçada na área é cabeceada para o gol, mas Alex Alves opera a defesa. Na sequência, Odair estava na posição certa para tirar nova cabeçada que iria para o gol aberto.

62' Torcida do Fortaleza vibra no Castelão, ainda comemorando o gol!

58' GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO FORTALEZA!!!! E que lindo gol! Leandro Cearense recebe lateral de Éverton, faz bem o pivô, gira fácil sobre Maracás, invade a área e finaliza entre Alex Alves e trave! Leão na frente!

56' Substituição no Sampaio: sai Isac, entra Uilliam, ele que é da base do Fortaleza.

55' INCRÍVEL! Pablo fica com a sobra na entrada da área, cruza, a bola desvia em Maracás e vai no travessão de Alex Alves. Na sobra, Leandro Cearense cabeceia, mas o arqueiro da Bolívia Querida defende, só que ele estava impedido.

54' Boeck! Felipe Marques recebe bom passe na entrada da área e arrisca, mas goleiro tricolor faz defesa segura. Primeira finalização do Sampaio no gol.

52' Muitos erros de passe nesse início de segunda etapa

51' Marlon tenta lançamento para Felipe Marques, mas a bola chega limpa para Boeck

49' Pedro Costa avança pela direita, arrisca de fora da área, mas manda para fora

47' Leandro Lima aproveita vacilo da defesa, cruza, mas a zaga afasta.

46' Que foi isso?! Uchôa tentou cortar, mas mandou para o meio da área e quase entregou o gol de presente para o Sampaio.

45' Começa o segundo tempo e o Fortaleza já tem escanteio.

Sampaio vem com mudanças: sai Zaquel, entra Valderrama.

CARTÕES AMARELOS NO PRIMEIRO TEMPO: Fernando Sobral e Jéfferson, ambos do Sampaio Corrêa.

45' FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! A partida não saiu do zero, mas o Fortaleza tem mais a bola.

45' Yago aproveita cruzamento na direita e tenta cruzar de primeira, mas foi rebatido para longe.

42' Marlon recebe no ataque e tenta lançamento, mas muito forte.

40' Bola lançada na área do Fortaleza e Boeck chega com inteligência para tirar.

38' Éverton cruza bola na área e Alex Alves afasta.

37' Edimar disparou de fora da área, longe, e a redonda subiu mais do que o atleta queria.

35' Cruzamento para a área, mas Leandro Cearense não alcança a bola.

32' Nessa altura, o Fortaleza continua tendo a bola e busca criar oportunidades pelas pontas, mas a marcação consegue segurar bem até então. Sampaio sem resposta.

30' Éverton cruza na área em escanteio e Adalberto chega para cabecear com força, mas mandou por cima do gol.

29' Cobrança de falta pela direita do Fortaleza cai na mão de Alex Alves.

27' Fortaleza perde bola no campo de ataque e, em contragolpe, o Sampaio chegou batendo de fora da área com Felipe Marques, mas a redonda saiu por cima do gol.

25' Novamente o Fortaleza tenta chegar na área numa triangulação, mas sem sucesso. Leão jogando em cima neste primeiro tempo.

22' Adalberto recebeu na entrada da área e arriscou para o gol, mas a bola saiu em linha de fundo.

19' Leandro Cearense tenta bater colocado de fora, bola teve desvio e saiu em escanteio.

16' Fortaleza consegue manter a bola no seu setor ofensivo, não dando chances para que o adversário saia jogando.

14' Felipe arrisca chute de fora da área, mas bola passa à direita de Alex Alves.

12' Jogo ganha um ar mais morno nesse momento, com as equipes apresentando cautela.

9' Falta para o Sampaio na intermediária.

8' Agora é a vez do Sampaio conseguir trocar passes no campo de ataque.

7' FEC agora quase conseguiu criar uma jogada com Felipe, mas a marcação, bem postada, conseguiu atrapalhar.

5' Donos da casa tentam trocar passes no campo de ataque.

4' Sampaio tenta aparecer no setor ofensivo pela direita, mas o Fortaleza conseguiu roubar a bola e sair jogando.

3' Fortaleza tentou chegar pela esquerda, dentro da área, mas a marcação conseguiu afastar.

2' Primeiro escanteio do jogo é do Fortaleza!

1' Primeira chegada é do Sampaio! Depois de boa troca de passes, Jéfferson recebeu cruzamento pela esquerda e bateu de primeira, mandando na rede pelo lado de fora.

0' BOLA ROLANDO NO CASTELÃO! O Sampaio Corrêa dá a saída.

Hino nacional toca na Arena Castelão!

Times já estão vindo para o gramado!

Sampaio Corrêa: Alex Alves; Pedro Costa, Maracás, Odair Lucas, Jéfferson; Zaquel, Diego Silva, Fernando S., Marlon; Isac, Felipe Marques.

Fortaleza: Boeck; Felipe, Edimar, Adalberto e Bruno Melo; Uchôa, Pablo, Éverton e Leandro Lima; Hiago e Leandro Cearense

As escalações já saíram para o primeiro jogo da semifinal da Série C do Campeonato Brasileiro 2017!

Faltando menos de uma hora para o início do jogo, o gramado ainda está sendo limpado neste momento. Vale lembrar que ocorreu evento no sábado dentro da Arena Castelão.

Provável Sampaio: Alex Alves; Pedro Costa, Odair Lucas, Maracaz e Jefferson Recife; Zaquel, Diego Silva, Fernando Sobral e Marlon; Felipe Marques (Reginaldo Júnior) e Isac

Provável Fortaleza: Marcelo Boeck; Felipe, Adalberto, Edimar e Bruno Melo; Anderson Uchôa, Pablo, Leandro Lima e Éverton; Lúcio Flávio e Hiago

Nos dois confrontos das equipes na fase de grupos, uma vitória para cada lado. No Ceará, o Leão do Pici venceu por 3 a 0, enquanto em São Luís, a Bolívia Querida saiu vencedora por 2 a 0.

O Sampaio Corrêa mal voltou e já foi embora. Lanterna da Série B em 2016, o clube maranhense teve uma campanha excelente na fase de grupos, passando em primeiro, e eliminou o Volta Redonda nas quartas para garantir o acesso.

O time da casa, o Fortaleza, finalmente retornou à segunda divisão do futebol brasileiro após oito anos. O time cearense eliminou o Tupi-MG na fase anterior e agora vai em busca do título nacional.

Olá para vocês que navega pela VAVEL Brasil! À partir de agora acompanhe tudo sobre o jogo de ida entre Fortaleza e Sampaio Corrêa pelas semifinais da Série C do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20h45 na Arena Castelão, em Fortaleza.