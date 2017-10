Com gols no segundo tempo, Fortaleza e Ceará empatam pelas quartas da Fares Lopes

Felipe Menezes abriu o placar no jogo para os visitantes da vez (Foto: Mauro Jefferson/Cearasc.com)

Fazendo partida emocionante na noite desta quinta-feira (5) na Arena Castelão, Fortaleza e Ceará fizeram a primeira partida das quartas de final da Taça Fares Lopes 2017. A movimentação aconteceu durante todo o jogo e o alvinegro abriu o placar com Felipe Menezes, mas Ronny tratou de empatar menos de 10 minutos depois, de pênalti. Ambos os gols aconteceram na segunda etapa.

Agora, para o Leão avançar, só a vitória interessa na semana que vem. Já que o Vovô tem a melhor campanha dos dois, a equipe alvinegra joga pelo empate no jogo de volta, além de também avançar com um triunfo sobre o tricolor.

As agremiações voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (11), pelo jogo de volta, também na Arena Castelão. O Fortaleza ainda joga sábado, contra o Sampaio Corrêa, em São Luís, pelo segundo combate das semis da Série C do Campeonato Brasileiro 2017, enquanto que o Ceará descansa na Data Fifa.

O primeiro tempo já começou com os dois times querendo mostrar serviço para seus torcedores. Logo nos minutos iniciais, a intensidade e velocidade na transição pelos dois lados foram vistas. Depois de Pio ter tentado no começo para o Ceará, o Fortaleza quase foi às redes em um chute de Gabriel, mas foi desviado no Vinicius Baiano e o bandeira pegou o impedimento. Logo depois, Max Walef foi obrigado a fazer uma defesa em uma jogada de Lelê. Essa intensidade inicial, porém, se perdeu conforme o tempo foi passado e a etapa inicial terminou com um empate sem gols.

Já no segundo tempo, a intensidade se apresentou mais no decorrer da etapa. Algumas chances foram criadas pelas equipes, mas concretas mesmo só aos 28 e as 33, para Ceará e Fortaleza, respectivamente. Aos 28, Felipe Menezes recebeu bola depois de boa jogada coletiva e arrematou para o gol, abrindo o placar. Aos 33, Ronny sofreu pênalti e ele mesmo foi para a cobrança para empatar tudo. A partir daí, as duas agremiações criaram novas oportunidades, embora o Leão com mais urgência, mas acabou empatado.